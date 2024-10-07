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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوقع مذكرة مع (آي بي آي إيه)

10/7/2024 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬التزامه‭ ‬بحماية‭ ‬ورعاية‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬توقيعه‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لنزاهة‭ ‬المراهنات‮
‬‭(‬آي‭ ‬بي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭).‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لنزاهة‭ ‬المراهنات‭ (‬آي‭ ‬بي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬سلوك‭ ‬غير‭ ‬نظامي‭ ‬وأي‭ ‬نشاطات‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬المراهنات‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بكل‭ ‬أرجاء‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ (‬آي‭ ‬بي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭) ‬سيعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصته‭ ‬للرصد‭ ‬والإنذار‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬معلومات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حول‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشبوهة‭ ‬في‭ ‬المراهنات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬احتمال‭ ‬للتلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬آندريو‭ ‬ميرسر‭ ‬المستشار‭ ‬العام‭ ‬ومدير‭ ‬الدائرة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬يشدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬طموحاته‭ ‬الراسخة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والرياضية،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬مبادئنا‭ ‬الأساسية‭ ‬للعب‭ ‬النظيف‭ ‬والنزاهة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ميرسر‭ ‬‮«‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬القوي‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لمكافحة‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات،‭ ‬وتعزز‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬هذه‭ ‬مع‭ (‬آي‭ ‬بي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭) ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬بقاء‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬نظيفة‭ ‬لصالح‭ ‬جيلنا‭ ‬المستقبلي‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬واللاعبين‭ ‬وجميع‭ ‬أطراف‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬خالد‭ ‬علي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لنزاهة‭ ‬المراهنات‭ ‬‮«‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬جزءا‭ ‬حيويا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إطار‭ ‬فعال‭ ‬لمراقبة‭ ‬النزاهة‭ ‬والتحقيق،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المهم‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬من‭ ‬جانبنا‭ ‬نسعى
إلى‭ ‬حماية‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مراقبة‭ ‬نشاط‭ ‬حسابات‭ ‬العملاء‭ ‬العالمية‭ ‬لأعضائه،‭ ‬والتي‭ ‬تغطي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬المراهنات‭ ‬الرياضية‭ ‬سنويا‮»‬‭.‬

تمثل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لنزاهة‭ ‬المراهنات‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬تلتزم‭ ‬المنظمتان‭ ‬بتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المشجعين‭ ‬واللاعبين‭ ‬وجميع‭ ‬أطراف‭ ‬اللعبة‭.‬

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