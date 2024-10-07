الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوقع مذكرة مع (آي بي آي إيه)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالالمبور - (د ب أ): أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الإثنين التزامه بحماية ورعاية لعبة كرة القدم، بعد توقيعه مذكرة تفاهم مدة أربع سنوات مع الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات
(آي بي آي إيه).
وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أنه سوف يعمل من قرب مع الاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات (آي بي آي إيه) من أجل رصد أي سلوك غير نظامي وأي نشاطات مشبوهة في المراهنات على مباريات كرة القدم بكل أرجاء قارة آسيا.
وأضاف أن (آي بي آي إيه) سيعمل من خلال منصته للرصد والإنذار على مشاركة معلومات مباشرة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الفعاليات المشبوهة في المراهنات، من أجل تعزيز قدرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التحقيق في أي احتمال للتلاعب بنتائج المباريات.
وقال آندريو ميرسر المستشار العام ومدير الدائرة القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم «يشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طموحاته الراسخة للحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية والرياضية، ونحن ملتزمون بالحفاظ على مبادئنا الأساسية للعب النظيف والنزاهة».
وأضاف ميرسر «الاستفادة من التعاون القوي مع المنظمات الرائدة في العالم أمر ضروري لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات، وتعزز مذكرة التفاهم هذه مع (آي بي آي إيه) قدرتنا على ضمان بقاء كرة القدم في قارة آسيا نظيفة لصالح جيلنا المستقبلي من المشجعين واللاعبين وجميع أطراف اللعبة».
من جهته قال خالد علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات «يعد هذا التعاون جزءا حيويا من أي إطار فعال لمراقبة النزاهة والتحقيق، ويسعدنا تعزيز العلاقة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال هذا التعاون المهم لتبادل المعلومات».
وأشار «من جانبنا نسعى
إلى حماية النظام البيئي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال الاستفادة من مراقبة نشاط حسابات العملاء العالمية لأعضائه، والتي تغطي أكثر من 300 مليار دولار في المراهنات الرياضية سنويا».
تمثل مذكرة التفاهم بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لنزاهة المراهنات خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة التلاعب بنتائج المباريات في كرة القدم الآسيوية، حيث تلتزم المنظمتان بتهيئة بيئة آمنة للرياضة، وتعزيز الثقة بين المشجعين واللاعبين وجميع أطراف اللعبة.
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