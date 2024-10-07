إجلاء 44 مواطنا أردنيا من لبنان

MENAFN - Khaberni) خبرني -أجلى الأردن مساء الاثنين، 44 أردنياً من الجمهورية اللبنانية، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد وصلت مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم حاملة على متنها مساعدات إنسانية للشعب اللبناني، وذلك بتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني.





وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي، إن عملية الإجلاء جاءت ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين الموجودين في لبنان إلى المملكة سالمين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.





وأكد السفير القضاة استمرار خلية الأزمة المشتركة من أجهزة الدولة الأردنية، في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية، وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.





كما أكد على أن السفارة الأردنية في لبنان على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية هناك استناداً إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى مركز عمليات الوزارة، وعلى أن جميع الأردنيين في لبنان بخير ولم تسجل أي إصابات بينهم.





كما أكد السفير القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية في بيروت سيكون في مطار رفيق الحريري الدولي للإشراف على عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان، معرباً عن شكره للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على تسهيل عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.





وقال السفير القضاة، إنه ومنذ بداية شهر آب الماضي، وصل 3219 مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي.





وأعلن السفير القضاة عن تفعيل منصة إلكترونية للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية، داعياً المواطنين الأردنيين الراغبين بمغادرة لبنان إلى ضرورة التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: ، والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

‏.الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

‏.مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:

‏.00962799562903

‏.00962799562471

‏.00962799562193

‏أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦‪[email protected]