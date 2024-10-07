إجلاء 44 مواطنا أردنيا من لبنان

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- Khaberni) خبرني -أجلى الأردن مساء الاثنين، 44 أردنياً من الجمهورية اللبنانية، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد وصلت مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم حاملة على متنها مساعدات إنسانية للشعب اللبناني، وذلك بتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي، إن عملية الإجلاء جاءت ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين الموجودين في لبنان إلى المملكة سالمين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.
وأكد السفير القضاة استمرار خلية الأزمة المشتركة من أجهزة الدولة الأردنية، في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية، وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.
كما أكد على أن السفارة الأردنية في لبنان على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية هناك استناداً إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى مركز عمليات الوزارة، وعلى أن جميع الأردنيين في لبنان بخير ولم تسجل أي إصابات بينهم.
كما أكد السفير القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية في بيروت سيكون في مطار رفيق الحريري الدولي للإشراف على عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان، معرباً عن شكره للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على تسهيل عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وقال السفير القضاة، إنه ومنذ بداية شهر آب الماضي، وصل 3219 مواطناً أردنياً إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي.
وأعلن السفير القضاة عن تفعيل منصة إلكترونية للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية، داعياً المواطنين الأردنيين الراغبين بمغادرة لبنان إلى ضرورة التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: ، والتواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في لبنان لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:
.الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
.مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
.00962799562903
.00962799562471
.00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: [email protected]
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