الحكومة الألمانية تؤكد تقريرا يتوقع انكماش الاقتصاد المحلي في 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 7 - 10 (كونا) -- أكدت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين تقريرا صحفيا توقع أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 2ر0 بالمئة في العام الحالي ليخرج أكبر اقتصاد
في أوروبا في عامين متتاليين بدون نمو.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية لصحيفة (زود دويتشه تسايتونج) التي نشرت التقرير قبل يومين نقلا عن وزيرها روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني سينكمش هذا العام بنسبة 2ر0 بالمئة وليس كما كان متوقعا أن يشهد نموا بنسبة 3ر0 بالمئة.
ويأتي التأكيد الحكومي بعد أيام من قول المعاهد الاقتصادية الألمانية الكبرى وأبرزها معهد (إيفو) في (تقرير الخريف) إن الاقتصاد الألماني سينكمش هذا العام بنسبة 1ر0 وذلك بعد الانكماش الذي شهده في عام 2023 وبلغت نسبته 3ر0 بالمئة.
ورغم ذلك أعرب هابيك عن تفاؤله بأداء اقتصاد بلاده في العامين المقبلين متوقعا نموه بنسبة 1ر1 بالمئة خلال العام المقبل و6ر1 بالمئة في عام 2026.
يذكر أن الاقتصاد الألماني يعاني أزمة أثرت على أدائه وكانت سببا في تراجع نموه وذلك منذ اندلاع جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مرورا بالحرب الروسية - الأوكرانية التي كانت سببا في ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي. (النهاية)
ع ن ج / ا ب خ
MENAFN07102024000071011013ID1108754514
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