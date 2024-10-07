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الحكومة الألمانية تؤكد تقريرا يتوقع انكماش الاقتصاد المحلي في 2024

10/7/2024 2:58:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 7 - 10 (كونا) -- أكدت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين تقريرا صحفيا توقع أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 2ر0 بالمئة في العام الحالي ليخرج أكبر اقتصاد في أوروبا في عامين متتاليين بدون نمو.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية لصحيفة (زود دويتشه تسايتونج) التي نشرت التقرير قبل يومين نقلا عن وزيرها روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني سينكمش هذا العام بنسبة 2ر0 بالمئة وليس كما كان متوقعا أن يشهد نموا بنسبة 3ر0 بالمئة.
ويأتي التأكيد الحكومي بعد أيام من قول المعاهد الاقتصادية الألمانية الكبرى وأبرزها معهد (إيفو) في (تقرير الخريف) إن الاقتصاد الألماني سينكمش هذا العام بنسبة 1ر0 وذلك بعد الانكماش الذي شهده في عام 2023 وبلغت نسبته 3ر0 بالمئة.
ورغم ذلك أعرب هابيك عن تفاؤله بأداء اقتصاد بلاده في العامين المقبلين متوقعا نموه بنسبة 1ر1 بالمئة خلال العام المقبل و6ر1 بالمئة في عام 2026.
يذكر أن الاقتصاد الألماني يعاني أزمة أثرت على أدائه وكانت سببا في تراجع نموه وذلك منذ اندلاع جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مرورا بالحرب الروسية - الأوكرانية التي كانت سببا في ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي. (النهاية)

ع ن ج / ا ب خ




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