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أكاديمية الإعلام السعودي تستعرض خدماتها لزوار مؤتمر LEARN

10/7/2024 2:56:57 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت أكاديمية الإعلام السعودي في مؤتمر LEARN؛ بهدف استعراض الخدمات التي تقدمها، لرسم مسارات جديدة للطموح والتميز، من خلال توفير فرص واسعة للتطوير المهني والشخصي واكتساب المهارات الإعلامية.
وتُعد الأكاديمية رائدة في مجال الإعلام الرقمي، حيث تسعى إلى تمكين المواهب لتطوير قطاع إعلامي يتماشى مع طموحات المملكة، ويساهم في تحفيز التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى إثراء المعرفة والمهارات للممارسين في المجال الإعلامي، عبر برامج نوعية لتحقيق مستهدفات المملكة.
وتحت شعار (نافذة تنير طريق الموهبة)، تقدم الأكاديمية برامج تدريبية للدراسات العليا، والدبلومات المهنية، والتأهيل الوظيفي، إلى جانب العديد من الدورات والمعسكرات التدريبية. كما تقدم خدمات في مجالات التعليم، والاستشارات، والشراكات، وبرامج الرعاية، والابتكار والبحوث.
هذا وتأتي مشاركة الأكاديمية ضمن فعاليات مؤتمر LEARN، الذي يعزز مفهوم التعلم المستمر ويرتقي بأساليبه؛ بهدف خلق بيئة ملهمة تُساهم في بناء مهارات المستقبل وتعزيز القدرات البشرية لمواجهة تحديات الغد

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