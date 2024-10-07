صلاح أولهم.. ليفربول يواجه صعوبات في ملف نجومه الثلاثة



ودخل الثلاثي بعقودهم للموسم الأخير مع ليفربول، حيث تنتهي في الـ30 من يونيو 2025.



ويوجد حالة من القلق لدى جماهير "الريدز" بشأن مستقبل اللاعبين الثلاثة نظرًا لأهميتهم بالنسبة للفريق، الذي يتصدر جدول ترتيب الإنجليزي حاليًّا ويسير بشكل جيد مع المدرب الجديد، آرني سلوت.



كما أن هناك تصريحات صدرت من الدولي المصري محمد صلاح بعد مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول لم يفاتحه قط في التمديد، وبالتالي، فهو يعتبر الموسم الحالي هو الأخير.



ونقل حساب "Anfield Sector"، المتابع لأخبار ليفربول، عن كريس باسكومب، الصحفي بجريدة "تيليغراف" قوله: "مثل محمد صلاح، تنتهي عقود فان ديك وألكسندر أرنولد بنهاية هذا الموسم، لكن التوصل إلى اتفاق يناسب جميع الأطراف أثبت أنه صعب حتى الآن".

فيما قالت صحيفة "ذا أتلتيك"، إن "الحوار مع ممثلي فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح ما زال مفتوحًا ومستمرًا".



وأشار التقرير إلى أن الأولوية داخل ليفربول هي تمديد عقد أرنولد الذي يتميز عن محمد صلاح وفان دايك بالسن الصغيرة، وبالتالي يعد مستقبل النادي.



في حين أن محمد صلاح وفان دايك، سيقوم ليفربول بمنحهما عقدًا قصير الأجل لأنهما تخطيا حاجز الثلاثين عامًا.

وكانت تقارير ربطت محمد صلاح وفان دايك بالانتقال مؤخرًا للدوري السعودي، فيما ذكرت مصادر أخرى أن باريس سان جيرمان يسعى لخطف النجم المصري بعقد يمتد لثلاثة مواسم.ويعد الثنائي من العناصر الأساسية التي قادت ليفربول في حقبته الذهبية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، والتي قادت النادي الإنجليزي للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بعد سنوات طويلة من الغياب.