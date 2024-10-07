صلاح أولهم.. ليفربول يواجه صعوبات في ملف نجومه الثلاثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بسعي إدارة نادي ليفربول لتجديد عقد الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك.
ودخل الثلاثي بعقودهم للموسم الأخير مع ليفربول، حيث تنتهي في الـ30 من يونيو 2025.
ويوجد حالة من القلق لدى جماهير "الريدز" بشأن مستقبل اللاعبين الثلاثة نظرًا لأهميتهم بالنسبة للفريق، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًّا ويسير بشكل جيد مع المدرب الجديد، آرني سلوت.
كما أن هناك تصريحات صدرت من الدولي المصري محمد صلاح بعد مباراة مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول لم يفاتحه قط في التمديد، وبالتالي، فهو يعتبر الموسم الحالي هو الأخير.
ونقل حساب "Anfield Sector"، المتابع لأخبار ليفربول، عن كريس باسكومب، الصحفي بجريدة "تيليغراف" قوله: "مثل محمد صلاح، تنتهي عقود فان ديك وألكسندر أرنولد بنهاية هذا الموسم، لكن التوصل إلى اتفاق يناسب جميع الأطراف أثبت أنه صعب حتى الآن".
فيما قالت صحيفة "ذا أتلتيك"، إن "الحوار مع ممثلي فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح ما زال مفتوحًا ومستمرًا".
وأشار التقرير إلى أن الأولوية داخل ليفربول هي تمديد عقد أرنولد الذي يتميز عن محمد صلاح وفان دايك بالسن الصغيرة، وبالتالي يعد مستقبل النادي.
في حين أن محمد صلاح وفان دايك، سيقوم ليفربول بمنحهما عقدًا قصير الأجل لأنهما تخطيا حاجز الثلاثين عامًا.
وكانت تقارير ربطت محمد صلاح وفان دايك بالانتقال مؤخرًا للدوري السعودي، فيما ذكرت مصادر أخرى أن باريس سان جيرمان يسعى لخطف النجم المصري بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
ويعد الثنائي من العناصر الأساسية التي قادت ليفربول في حقبته الذهبية تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، والتي قادت النادي الإنجليزي للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بعد سنوات طويلة من الغياب.
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