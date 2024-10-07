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انتشار المشاريع السياحية يدفع للمطالبة بإنارة جميع الطرق في عجلون

10/7/2024 2:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- يؤكد ناشطون وأصحاب مشاريع سياحية، أن توفير مخصصات كافية من مجلس المحافظة لإنارة الطرق بجميع أنواعها؛ الرئيسية والقروية والريفية والزراعية، أصبح مطلبا ضروريا، لا سيما مع انتشار المشاريع السياحية في جميع المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي والزراعي، والتي ما تزال الطرق المؤدية إليها موحشة في ساعات الليل.
وقالوا، إنه رغم مرور سنوات عدة على فتح وتعبيد عشرات الطرق الرئيسية والقروية في محافظة عجلون، إلا أن طرقا أخرى كثيرة ما تزال على قوائم الانتظار لتزويدها بالإنارة الكافية والمناسبة، مؤكدين أن إنارتها ستساهم إلى حد كبير في تنمية المناطق التي تمر بها سياحيا وزراعيا، وتوفر مزيدا من السلامة المرورية لسالكي تلك الطرق.
ويطالب المواطن عيسى أحمد، مجلس المحافظة بإنارة الطريق المؤدي من كفرنجة إلى منطقة الوهادنة من جهة الشطورة، والطريق المؤدي إلى منطقة الوهادنة من منطقة الزغدية، نظرا لانتشار عدد من المشاريع السياحية هناك.
ودعا أحمد، المجلس إلى ضرورة توفير المزيد من المخصصات لإنارة العديد من الطرق المنتشرة في أرجاء المحافظة، على غرار إنارة طريق عين جنا المؤدي إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري العام الماضي، والذي بلغت تكلفته أكثر من 200 ألف دينار، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة إنارة طريق الوادي بين مدينتي كفرنجة وعجلون، ومؤكدا أيضا أن واقع الطريق الضيق والموحش يتطلب إنارته بأسرع وقت ممكن، نظرا لأهميته السياحية والتنموية.
أما المواطن محمد القضاة، فدعا من جهته، إلى ضرورة أن يوفر المجلس في مخصصات العام القادم 2025 المبالغ الكافية لإنارة العديد من الطرق المنتشرة في أنحاء المحافظة، التي أصبحت الحركة المرورية عليها متزايدة، ويسلكها العديد من الزوار المتجهين للمشاريع السياحية، لافتا إلى ضرورة استكمال إنارة كامل طريق عجلون-إربد الرئيسي، وذلك بالتنسيق مع مجلس محافظة إربد.
ويقول المواطن أبو فراس الخطاطبة، إن كثيرا من الطرق الحيوية في محافظة عجلون ما تزال تخلو من الإنارة، واستكمال تأسيسها بالعواكس والحواجز، مؤكدا أنها بوضعها الحالي موحشة وتشكل خطرا على السائقين لعدم وضوح الرؤية بسبب افتقارها للإنارة على الأعمدة، وكذلك افتقارها للعواكس الليلية التي ترشد إلى جوانب ووسط الطريق.
من جانبه، يقول صاحب منتجع الروس السياحي حمزة شويات، إن مجلس المحافظة والأشغال يجب أن يوليا إنارة الطرق في المحافظة عناية فائقة، خصوصا المؤدية إلى المشاريع السياحية، مشيرا إلى طبيعة المحافظة وتضاريسها الوعرة ومحدودية سعة الطرق، ما يحتم ضرورة إنارتها.
من جهته، أقر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، بحاجة عدد من الطرق إلى الإنارة وتأسيسها بالعواكس الليلية والخطوط، مشيرا إلى أن بعض تلك الطرق تم إنجازها منذ عدة أعوام.
وأكد المومني، أن المجلس سيولي مشاريع إنارة الطرق في مخصصاته القادمة أولوية قصوى نظرا لأهميتها التنموية وسلامة المرور عليها، وسيسعى إلى إجراء بعض المناقلات في مخصصات المشاريع التي قد تتعثر أو لم تطرح عطاءاتها للاستفادة منها في إنارة الطرق.
ويرى المومني، أن موازنة قطاع الأشغال رغم أنها الأكبر بين القطاعات كافة، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من التمويل بسبب تضاريس محافظة عجلون الصعبة، موضحا أن تكاليف توسعة وتعبيد وفتح أي طريق في محافظة عجلون تحتاج إلى أضعاف ما تحتاجه في محافظات أردنية أخرى.
وأعرب عن تفاؤله بتنفيذ غالبية مشاريع المجلس للعام المقبل، خصوصا أن معظمها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة، كما توقع أن تكون نسبة تنفيذ المشاريع في العام الحالي مرتفعة، وينعكس تأثيرها الإيجابي على جميع مناطق المحافظة.
وأشار المومني إلى أن توفير المخصصات الكافية للطرق، سواء الزراعية أو السياحية، وتجهيز البنية التحتية بشكل عام يصب جميعه في خدمة التنمية في المحافظة، سواء في القطاعات السياحية أو الزراعية.
بدوره، أكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، أن خطة المديرية فيما يتعلق بالإنارة تبقى مرهونة بتوفر المخصصات الكافية لوضع العواكس الليلية والحواجز الحديدية كمرحلة أولى، على أن يتم إنارتها بوضع أعمدة الكهرباء ووحدات الإنارة في مراحل لاحقة بعد إجراء الدراسات وتوفير التمويل الكافي.
يذكر أن مجلس محافظة عجلون أقر مؤخرا موازنة المجلس للعام المقبل التي بلغت 10 ملايين و120 ألف دينار، متضمنة 84 مشروعا موزعة على 18 قطاعا في المحافظة.
وقال المومني، إن إقرار الموازنة جاء بعد جلسات ومناقشات وحوارات عدة بين أعضاء المجلس من جهة والمجلس التنفيذي من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الموازنة توزعت على مناطق المحافظة؛ حيث تصدر قطاع الأشغال الموازنة بقيمة 4 ملايين و205 آلاف دينار، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بقيمة مليون و393 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بقيمة مليون و282 ألف دينار، وقطاع الإدارة المحلية بقيمة 970 ألف دينار.
وبين المومني أن قطاعي الشؤون الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي بلغ نصيبهما 630 ألف دينار، وقطاع الشباب والرياضة 380 ألف دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 355 ألف دينار، وقطاع الزراعة 295 ألف دينار، وقطاع الآثار 160 ألف دينار، وقطاع التدريب المهني 115 ألف دينار، وقطاع الثقافة 100 ألف دينار، وقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 50 ألف دينار.
كما بين أن الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية خصص له مبلغ 50 ألف دينار، فيما خصص لقطاع البيئة 50 ألف دينار، وقطاع الداخلية 35 ألف دينار، وقطاع السياحة 30 ألف دينار، وقطاع المالية/ ضريبة الدخل 10 آلاف دينار، وقطاع النقل 10 آلاف دينار.

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