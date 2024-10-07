انطلاق بطولة“REV IT UP” مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات فى دبى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت بطولة“REV IT UP” مصر الشرق الأوسط عن تنظيم سباقات تأهيلية لسباق السرعة فى حلبة“Drift Home” بدبى من 10 إلى 13 أكتوبر 2024، بمشاركة أكثر من 20 متسابق.
وتُقام البطولة تحت إشراف نادى السيارات والرحلات المصري، الممثل الرسمى للاتحادات الدولية للسيارات والدراجات النارية (FIA/FIM) فى مصر.
موضوعات متعلقة
ترخيص 40 ألف مركبة خلال سبتمبر منها 14.1 ألف سيارة ملاكى تراجع“الأوفر برايس” على السيارات للتخلص من مخزون 2024 نيسان تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محليًا أول 8 أشهر من 2024
أكد محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي خلال مؤتمر صحفى فى مقر النادى اليوم ، على أهمية البطولة فى تطوير رياضة السيارات إقليميًا.
وأشار سامح عبد القوي، منظم البطولة، إلى أن الحدث يأتى احتفالًا بمرور 10 سنوات على تأسيس“REV IT UP”، التى بدأت بتنظيم سباقات محلية وتوسعت لتصبح واحدة من أبرز البطولات الإقليمية. تجمع البطولة متسابقين من دول عربية مختلفة، مما يعزز المنافسة والتنوع.
وتهدف البطولة إلى تقديم تجربة شاملة لرياضة السيارات، مع تنظيم جولات متعددة على مدار العام لتعزيز هذه الرياضة فى مصر والمنطقة العربية.
MENAFN07102024000202011048ID1108754316
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.