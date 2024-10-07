انطلاق بطولة“REV IT UP” مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات فى دبى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت بطولة“REV IT UP” مصر الشرق الأوسط عن تنظيم سباقات تأهيلية لسباق السرعة فى حلبة“Drift Home” بدبى من 10 إلى 13 أكتوبر 2024، بمشاركة أكثر من 20 متسابق.

وتُقام البطولة تحت إشراف نادى السيارات والرحلات المصري، الممثل الرسمى للاتحادات الدولية للسيارات والدراجات النارية (FIA/FIM) فى مصر.

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أكد محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي خلال مؤتمر صحفى فى مقر النادى اليوم ، على أهمية البطولة فى تطوير رياضة السيارات إقليميًا.

وأشار سامح عبد القوي، منظم البطولة، إلى أن الحدث يأتى احتفالًا بمرور 10 سنوات على تأسيس“REV IT UP”، التى بدأت بتنظيم سباقات محلية وتوسعت لتصبح واحدة من أبرز البطولات الإقليمية. تجمع البطولة متسابقين من دول عربية مختلفة، مما يعزز المنافسة والتنوع.

وتهدف البطولة إلى تقديم تجربة شاملة لرياضة السيارات، مع تنظيم جولات متعددة على مدار العام لتعزيز هذه الرياضة فى مصر والمنطقة العربية.