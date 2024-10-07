تسريع الإجراءات التنفيذية لفصل شركة نقل الكهرباء عن القابضة

MENAFN - Al-Borsa News) وجه محمود عصمت، الكهرباء والطاقة المتجددة، بتسريع تنفيذ إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتهيئة المناخ للاستثمار فى قطاع الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر فى هذا المجال الحيوي.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء اجتمع عصمت الاثنين مع اللجنة المشكلة لدراسة إجراءات الفصل، حيث تم استعراض آخر المستجدات والخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن.

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وأوضح أن هذا القرار يأتى فى إطار التوجه العام للدولة نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال إنه بعد فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى الشركة دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة الوطنية، بجانب إدارة وصيانة الشبكة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بنقل الكهرباء والربط الكهربائى مع الدول الأخرى.

أضاف أن الشركة ستكون مشغل للشبكة فقط، ما يفتح المجال أمام كافة الأطراف للاستفادة من شبكات النقل بشكل عادل وشفاف.

وقال جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الوزير.

وأشار إلى أن الدراسات التى أجريت أظهرت أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيساهم فى زيادة كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

وقال مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ”البورصة”، إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر قد يتم بنهاية العام، بعد إنتهاء الإجراءات القانونية.

وذكر أن الفصل يتيح للمستهلكين الاختيار بين مختلف مصادر الطاقة ومزودى الخدمة.

أوضح أن هناك العديد من التعقيدات الإدارية والمالية التى تحتاج إلى حل قبل إتمام عملية الفصل.

وأوضح أن شركة نقل الكهرباء لا تتقاضى مقابل عن نقلها الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وتطالب جهات التمويل باستقلال الشركة، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود منتجين من خارج قطاع الكهرباء والفصل يضمن الحيادية بين جميع الشركات.

وقال إن الفصل يمكن الشركة من تحصيل تكاليف نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكتها بشكل مستقل، دون التدخل فى عمليات البيع المباشر للكهرباء للمصانع أو العملاء الكبار.

و أشار إلى أنه إذا تم الفصل، ستتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الاستثمار فى إنشاء محطات محولات وتوسعة الشبكة، ما يعزز من كفاءة نقل الكهرباء وجذب الاستثمارات، كما ستتمكن من تحصيل إيرادات أعلى، خاصة مع زيادة حجم الطاقة المنقولة عبر الشبكة.