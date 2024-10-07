بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، لتتحول قبل اللحظات الأخيرة من الأخضر إلى وقع الأحمر، بعد أن تقدمت خلال الجلسة بأكملها تقريبا، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” ، تراجعا بنسبة 0,07 %، ليستقر بذلك عند 14.156,87 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20′′ ، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة ، تراجعا بنسبة 0,26% إلى 1.137,91 نقطة، فيما استقر MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG ، عند 1.016,45 نقطة.

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وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,17% إلى 1.349,79 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على تراجع بنسبة 0,12 % إلى 13.367,82 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل ـ ليكيد”، الذي سجل خسارة بنسبة 0,18 % إلى 11.861,50 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 212,13 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم) ، أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد بلغت قيمتها 731,09 مليار درهم.

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