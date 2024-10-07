بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، لتتحول قبل اللحظات الأخيرة من الأخضر إلى وقع الأحمر، بعد أن تقدمت خلال الجلسة بأكملها تقريبا، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” ، تراجعا بنسبة 0,07 %، ليستقر بذلك عند 14.156,87 نقطة.
وسجل مؤشر MASI.20′′ ، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة ، تراجعا بنسبة 0,26% إلى 1.137,91 نقطة، فيما استقر MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG ، عند 1.016,45 نقطة.
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وسجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,17% إلى 1.349,79 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على تراجع بنسبة 0,12 % إلى 13.367,82 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل ـ ليكيد”، الذي سجل خسارة بنسبة 0,18 % إلى 11.861,50 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 212,13 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم) ، أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد بلغت قيمتها 731,09 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108754314
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