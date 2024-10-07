محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة ولبنان

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام محاكم الأردن كافة، الاثنين من الساعة (11) صباحا وحتى (12) ظهرا وذلك احتجاجا على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ودعما لصمودهما الأسطوري ومقاومتهما المشروعة في دحر الاحتلال ومقارعة العدوان، واستنكارا لدعوات قادة الصهاينة بتهديد الأردن وأمنه واستقراره وسيادته وترابه.

وتحل الاثنين، الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.