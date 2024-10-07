محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة ولبنان

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- Khaberni) خبرني - دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام محاكم الأردن كافة، الاثنين من الساعة (11) صباحا وحتى (12) ظهرا وذلك احتجاجا على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ودعما لصمودهما الأسطوري ومقاومتهما المشروعة في دحر الاحتلال ومقارعة العدوان، واستنكارا لدعوات قادة الصهاينة بتهديد الأردن وأمنه واستقراره وسيادته وترابه.
وتحل الاثنين، الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
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