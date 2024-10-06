الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (ألافيس) بهاتريك ليفاندوفسكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 6 - 10 (كونا) -– قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه (برشلونة) للفوز على مضيفه (ألافيس) بثلاثية نظيفة اليوم الأحد في إطار الجولة التاسعة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (مينديثوروثا) افتتح ليفاندوفسكي التسجيل مبكرا في الدقيقة الساعة من اللقاء ثم أضاف بنفسه الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 22 و 32.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند 10 نقاط في المركز 12 بالترتيب.
وفي الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) على (فياريال) الثالث بالترتيب أمس السبت فيما يحل (أتلتيكو مدريد) الرابع ضيفا على (ريال سوسيداد) في وقت لاحق الليلة. (النهاية)
ه ن د
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