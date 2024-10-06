Monday, 07 October 2024 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (ألافيس) بهاتريك ليفاندوفسكي

10/6/2024 11:44:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 10 (كونا) -– قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه (برشلونة) للفوز على مضيفه (ألافيس) بثلاثية نظيفة اليوم الأحد في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (مينديثوروثا) افتتح ليفاندوفسكي التسجيل مبكرا في الدقيقة الساعة من اللقاء ثم أضاف بنفسه الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 22 و 32.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند 10 نقاط في المركز 12 بالترتيب.
وفي الجولة نفسها فاز (ريال مدريد) على (فياريال) الثالث بالترتيب أمس السبت فيما يحل (أتلتيكو مدريد) الرابع ضيفا على (ريال سوسيداد) في وقت لاحق الليلة. (النهاية)

ه ن د



MENAFN06102024000071011013ID1108751481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث