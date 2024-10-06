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رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة اجتماعية واقتصادية

10/6/2024 11:40:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل الأوضاع السياسية الملتهبة في المنطقة؛ حيث تزداد العدوانية الشمولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتتصاعد التوترات بشكل غير مسبوق، قد يبدو الحديث عن قضايا اقتصادية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور بعيدا عن الواقع اليومي الذي نعيشه، ترفا. إلا أن تجاهل الأبعاد الاقتصادية في ظل الأزمات قد يضعف قدرتنا على مواجهة التحديات التي نعاني منها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
اعتماد سياسة الحد الأدنى للأجور يهدف إلى توفير دخل يمكّن الأفراد والأسر من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعد سياسة الحد الأدنى للأجور من الركائز الأساسية التي تعتمدها معظم الدول لتحقيق التوازن الاجتماعي والحد من الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 90 بالمائة من دول العالم تطبق هذه السياسة بطرق مختلفة.
يُعرّف الحد الأدنى للأجور على أنه أقل مستوى من الأجر الذي يجب أن يحصل عليه العامل لتغطية احتياجاته الأساسية وضمان حياة كريمة له ولأسرته، خاصةً للداخلين الجدد إلى سوق العمل وذوي المهارات المحدودة. لكن في العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية، يُعامل الحد الأدنى على أنه الحد الأقصى للأجور، مما يضعف دوره الأساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعند النظر إلى التجارب الدولية، نجد أن رفع الحد الأدنى للأجور يتم غالبا بناءً على معايير اجتماعية واقتصادية تشمل خط الفقر، معدل الإعالة، ومستويات التضخم. وفي الأردن، يُظهر خط الفقر المحتسب، وفق أرقام 2016، أن خط الفقر الشهري للفرد يبلغ حوالي 100 دينار؛ أي أن الحد الأدنى لتغطية احتياجات الأسرة المعيارية (المكونة من 4.8 فرد) يجب أن يصل إلى حوالي 480 دينارا شهريا. ومنذ العام 2016 وحتى الآن، شهد الأردن ارتفاعا في معدلات التضخم تراكمت لتصل إلى حوالي 20 بالمائة، ما يعني أن خط الفقر ارتفع بشكل كبير.
استنادا إلى هذه المؤشرات، نجد أن الحد الأدنى للأجور الحالي، الذي يبلغ 260 دينارا، بعيد كل البعد عن تغطية احتياجات الأسر الأساسية. وفي هذا السياق، يطالب اتحاد نقابات العمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار شهريا، إلا أن هذا المطلب، رغم أهميته، ما يزال غير كافٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
ورغم أهمية تطبيق سياسة حد أدنى للأجور، هنالك من يجادل بعدم تطبيق هذه السياسة، ويدعي تأثيراتها السلبية على معدلات البطالة والنمو الاقتصادي، وفي هذا المجال، تشير الأبحاث الاقتصادية التطبيقية إلى نتائج مختلفة. ففي دول محدودة، أدى رفع الحد الأدنى إلى انخفاض طفيف في معدلات التوظيف بين الفئات الأقل مهارة، بينما لم تظهر أي تأثيرات سلبية في دول أخرى. بل على العكس، أظهرت دراسات أن رفع الحد الأدنى للأجور غالبا ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحفز الاقتصاد، وبالتالي يزيد من فرص العمل في الاقتصاد ككل، لأنه يزيد الطلب المحلي على الاستهلاك.
إن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد قضية اقتصادية -بمنظور بعض رجال الأعمال- بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية لضمان حد أدنى من العدالة الاجتماعية وتقليل اللامساواة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد.
ففي ظل التحديات الراهنة التي يواجهها المجتمع، يصبح من الضروري تبني سياسات اقتصادية تسهم في الحفاظ على استقرار الأردن، وتحفز الطلب المحلي على الاستهلاك من أجل الخروج من دائرة التباطؤ الاقتصادي الذي نعاني منه منذ 15 عاما، إلى جانب توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

MENAFN06102024000072011014ID1108751386

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