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أطعمة تخفض فيتامين B1 في الجسم

10/6/2024 11:36:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة، أن الكحول والقهوة والشاي والأسماك النيئة تخفض مستوى فيتامين B1.
وتقول: ((لا ينتج الجسم فيتامين B1 (الثيامين)، بل الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء. أي أن مستوى هذا الفيتامين يعتمد على حالتها. ويحتاج الجسم إلى المغنيسيوم لامتصاص هذا الفيتامين. ولكن مستوى المغنيسيوم ينخفض لدى الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد ويتناولون القليل من الأطعمة المحتوية على هذا العنصر المهم (المكسرات، الفواكه المجففة والمأكولات البحرية والسبانخ وغيرها). وبالإضافة إلى ذلك يسرع تناول القهوة والشاي والأسماك النيئة عملية شطر الفيتامين والمغنيسيوم وإخراجهما من الجسم)).
ووفقا لها، يوجد فيتامين B1 في بيض الدجاج ومنتجات الألبان والخضروات (البنجر، البصل، الفجل، الطماطم، الفلفل، اليقطين) وكذلك في الفواكه والثمار (الأناناس، التين، البرتقال، الكرز، المشمش وغيرها). كما أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء تنتجه لذلك هو موجود في الأطعمة المخمرة مثل الملفوف المخمر.
وتقول: ((يصعب تشخيص نقص هذا الفيتامين في الجسم لأن أعراضه قد تشير إلى اضطرابات أخرى في الجسم، ولكن في المراحل الأولى غالبا ما يؤدي إلى التهيج وضعف الذاكرة والانتباه، وكذلك التعب السريع. ولاحقا اضطراب النوم وضعف العضلات ونخز في أصابع القدمين وتكرر الصداع)).
وبالإضافة إلى ذلك يؤثر نقص فيتامين B1 على عمل القلب والأوعية الدموية مسببا تسارع ضربات القلب يليه ضيق التنفس والتورم. كما يمكن أن ينعكس نقص هذا الفيتامين على عمل الجهاز الهضمي - ضعف الأمعاء والإمساك المزمن وشعور غير مريح في البطن والغثيان المستمر.

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