حديقة مستوحاة من لوحة ((ليلة النجوم)) لفان جوخ في البوسنة
التاريخ
10/6/2024 8:12:00 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قرر رجل أعمال بوسني شغوف بأعمال فنسنت فان جوخ تحويل منطقة جبلية في البوسنة إلى مشهد يجسّد واقعيا لوحة الرسّام الهولندي «ليلة النجوم» على مساحة لا تقل عن عشرة هكتارات. وقال حليم زوكيتش لوكالة فرانس برس: «فان غوخ ملك لنا أيضا، إنه إرثنا، وهي وسيلة لتكريمه». وتشكل متاهات مكونة من آلاف شجيرات الخزامى والأعشاب والنباتات نسخة طبق الأصل من المشهد السماوي الذي رسمه في 1889 الفنان الهولندي المنتمي إلى الحركة ما بعد الانطباعية. وأوضح زوكيتش البالغ 56 عاما أن «الاكتفاء بإعادة إنتاج صورة مسطحة في فضاء ثلاثي الأبعاد لم يكن ممكنا». وأضاف: «بوحي من العمل، حاولنا الالتزام بالأشكال والنسب لجعلها تبدو مطابقة للوحة قدر الإمكان. وأعتقد أننا نجحنا». وروى رجل الأعمال أنه قبل عشرين عاما لاحظ الموقع القريب من قرية لوزنيكا، في منطقة فيسوكو (وسط البوسنة)، لدى عودته من قطف الفطر في الغابة المحيطة. واشترى قطعة أرض أولى هناك لبناء كوخ وإنشاء حديقة صغيرة ذات أشكال مستديرة، لم تربطها آنذاك أي صلة بلوحة فان جوخ الشهيرة «ليلة النجوم» المحفوظة في متحف الفن الحديث في نيويورك. لكنّ الفكرة خطرت له عام 2018، عندما نظر إلى العلامات التي تركها جرّار على العشب، وقال: «بدت لي هذه الآثار وكأنها أشكال حلزونية كتلك التي في لوحة (ليلة النجوم) واتخذت القرار فورا». وما كان من حليم زوكيتش إلاّ أن اشترى المزيد من الأراضي وبدأ العمل، يساعده يوميا ما بين «عشرين وثلاثين» عاملا. وبعد ست سنوات اتخذت الحديقة شكلها النهائي. وأكد أنه زرع فيها «نحو 130 ألف شجيرة خزامى، وعشرات الآلاف من النباتات العطرية والطبية، وآلاف الأشجار»، مشيرا إلى «عدم وجود خط مستقيم واحد في الحديقة، تماما كما هو الحال في الطبيعة».
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