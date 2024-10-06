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حديقة مستوحاة من لوحة ((ليلة النجوم)) لفان جوخ في البوسنة

10/6/2024 8:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قرر‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬بوسني‭ ‬شغوف‭ ‬بأعمال‭ ‬فنسنت‭ ‬فان‭ ‬جوخ‭ ‬تحويل‭ ‬منطقة‭ ‬جبلية‭ ‬في‭ ‬البوسنة‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬يجسّد‭ ‬واقعيا‭ ‬لوحة‭ ‬الرسّام‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬النجوم‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬هكتارات‭. ‬وقال‭ ‬حليم‭ ‬زوكيتش‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬فان‭ ‬غوخ‭ ‬ملك‭ ‬لنا‭ ‬أيضا،‭ ‬إنه‭ ‬إرثنا،‭ ‬وهي‭ ‬وسيلة‭ ‬لتكريمه‮»‬‭. ‬وتشكل‭ ‬متاهات‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬شجيرات‭ ‬الخزامى‭ ‬والأعشاب‭ ‬والنباتات‭ ‬نسخة‭ ‬طبق‭ ‬الأصل‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬السماوي‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬في‭ ‬1889‭ ‬الفنان‭ ‬الهولندي‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الانطباعية‭. ‬وأوضح‭ ‬زوكيتش‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاكتفاء‭ ‬بإعادة‭ ‬إنتاج‭ ‬صورة‭ ‬مسطحة‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بوحي‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬حاولنا‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأشكال‭ ‬والنسب‭ ‬لجعلها‭ ‬تبدو‭ ‬مطابقة‭ ‬للوحة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نجحنا‮»‬‭. ‬وروى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬لاحظ‭ ‬الموقع‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬لوزنيكا،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فيسوكو‭ (‬وسط‭ ‬البوسنة‭)‬،‭ ‬لدى‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬قطف‭ ‬الفطر‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬المحيطة‭. ‬واشترى‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬أولى‭ ‬هناك‭ ‬لبناء‭ ‬كوخ‭ ‬وإنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬صغيرة‭ ‬ذات‭ ‬أشكال‭ ‬مستديرة،‭ ‬لم‭ ‬تربطها‭ ‬آنذاك‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬بلوحة‭ ‬فان‭ ‬جوخ‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬النجوم‮»‬‭ ‬المحفوظة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬لكنّ‭ ‬الفكرة‭ ‬خطرت‭ ‬له‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬عندما‭ ‬نظر‭ ‬إلى‭ ‬العلامات‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬جرّار‭ ‬على‭ ‬العشب،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬بدت‭ ‬لي‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬وكأنها‭ ‬أشكال‭ ‬حلزونية‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬لوحة‭ (‬ليلة‭ ‬النجوم‭) ‬واتخذت‭ ‬القرار‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬وما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬حليم‭ ‬زوكيتش‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬اشترى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل،‭ ‬يساعده‭ ‬يوميا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬‮«‬عشرين‭ ‬وثلاثين‮»‬‭ ‬عاملا‭. ‬وبعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬اتخذت‭ ‬الحديقة‭ ‬شكلها‭ ‬النهائي‭. ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬زرع‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬شجيرة‭ ‬خزامى،‭ ‬وعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النباتات‭ ‬العطرية‭ ‬والطبية،‭ ‬وآلاف‭ ‬الأشجار‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خط‭ ‬مستقيم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الحديقة،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‮»‬‭.‬

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