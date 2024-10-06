البلقاء التطبيقية: مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أعلنت جامعة
البلقاء التطبيقية عن توفر مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات حيث تم تفعيل (طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي ).
ودعت الجامعة في بيان لها اليوم الأحد، الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق في هذه التخصصات الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني / بوابة القبولات / بوابة قبولات البكالوريوس لتقديم طلب الالتحاق أو من خلال الرابط الإلكترون .
MENAFN06102024000151011027ID1108751006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.