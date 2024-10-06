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البلقاء التطبيقية: مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكال

10/6/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن توفر مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات حيث تم تفعيل (طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي ).


ودعت الجامعة في بيان لها اليوم الأحد، الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق في هذه التخصصات الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني / بوابة القبولات / بوابة قبولات البكالوريوس لتقديم طلب الالتحاق أو من خلال الرابط الإلكترون .


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