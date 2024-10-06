الخرابشة يستعرض مشاريع الطاقة القادمة وما تحقق منها



وأضاف الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في قطاع الطاقة أن الحكومة تلتزم بالأولويات الموضوعة في رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المنبثق عنها, مشيرا الى ان العمل يتم حاليا على مراجعة هذه الأولويات سعيا لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة قي ظل الاوضاع الحالية للوصول الى نسبة النمو المحددة بـــ5.6% وخلق 10 آلاف فرصة عمل خلال البرنامج الزمني للرؤية.



وبين الخرابشة أهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع لتحسين ورفع مستوى الشراكة وخاصة في ما يتعلق بمراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2025-2029) و إطلاعهم على المستهدفات , وإضافة أي اولويات , مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المقترحة .



وتحدث الخرابشة عن الاجراءات المنفذة في البرنامج الوطني لايصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية, وأثر استخدام الغاز في توفير ما يزيد على 50% مقارنة بالوقود الثقيل ومن 20% الى 35% مقارنة بالديزل , مؤكداً أن عدد من مشاريع الطاقة سترى النور خلال العام 2025 منها ايصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في القويرة والروضة الصناعية في معان ومدينة القسطل ومدينة الهاشمية في الزرقاء.



كما استعرض الخرابشة ما تم انجازة في مشاريع الهيدروجين الأخضر تماشياً مع إستراتيجية الهيدروجين الأخضر, والأثر المترتب على تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن وجدواها على القطاع الصناعي, لافتاً إلى الحاجة لتوسيع العمل على الفرص المتاحة في الصناعات المحلية والتركيز على زيادة تنافسيتها.



وثمن الخرابشة استجابة الشركاء للتواصل, مؤكدا حرص الوزارة على اشراك المعنيين في القطاع بالقرارات المتخذة بخصوص مشاريع الطاقة, مؤكدا استمرارية عقد اجتماع الشراكة بشكل دوري لضمان التحسين والتطوير في مخرجات المشاريع مستقبلاً.



من جهتهم أكد الحضور على أهمية مشاريع الطاقة في تحفيز النمو الاقتصادي, وأبدوا حرصهم على ديمومة النظام الكهربائي الأردني.



والجدير بالذكر ان اجتماع مجلس الشراكة الذي تعقده الوزارة يهدف الى مناقشة أولوليات المرحلة القادمة الخاصة بالقطاع ومراجعة الاولويات والقرارات وأثرها على الشركاء بهدف اعادة تقييم وتطوير الآليات المتبعة من خلال تقديم التغذية الراجعة من قبل المشاركين.