الملك: يسعدني دوما الترحيب بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد

الملك: يسعدني دوما الترحيب بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد
التاريخ
10/6/2024 2:52:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جلالة الملك عبدالله الثانيفي تدوينة له عبر منصة (X): "يسعدني دوما الترحيب بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد في الأردن، والبناء على العلاقات المتميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين لتوسيع التعاون الاقتصادي، والذي توج اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".
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