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الحرس الثوري: جهزنا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع نتنياهو

10/6/2024 2:52:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنغسیري إن الحرس جهز عددا من السيناريوهات المختلفة لمواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا إياه من اللعب بالنار.

يأتي ذلك فيما تزايدت المؤشرات خلال الساعات الماضة على إمكانية رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها في الأول من أكتوبر الجاري.


وأفادت وسائل إعلام عبرية السبت، بأن "الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران، وأن الهجوم سيكون جديا وكبيرا ومهما وليس حدثا ثانويا".


وشنت إيران في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا على إسرائيل هو الثاني من نوعه في تاريخ البلدين، استهدفت فيه منشآت عسكرية للجيش الإسرائيلي بصواريخ فرط صوتية تستخدم للمرة الأولى.


وأكد الحرس الثوري الإيراني أن هذا الهجوم يأتي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأحد قادة الحرس الثوري.


وفي هذا السياق، شدد تنغسیري على أن القوات الإيرانية استعدت للتعامل مع جميع أنواع التهديدات خلال السنوات الماضية، مؤكدا عدم السماح للأمريكيين بتهديد أمن مضيق هرمز.


من جهة أخرى، قال نتنياهو السبت إن تل أبيب لديها الحق بالرد على إيران وستفعل ذلك.


وصرح نتنياهو بأن "إيران تقف وراء كل التهديدات ضد إسرائيل، لقد أطلقوا علينا مئات الصواريخ في واحدة من أكبر الهجمات في التاريخ"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة في العالم ستقبل بمثل هذا الهجوم، بما في ذلك إسرائيل".-(RT)

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