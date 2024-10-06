20 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لـهايبر وان بنهاية العام الحالى

تستهدف سلسلة“هايبر وان” تحقيق مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، كما تدرس السلسلة التوسع خلال الفترة المقبلة بفتح فرعين جديدين.

قال خالد دوايدار، المدير التنفيذى لسلسلة“هايبر وان”، إن الشركة تسعى لتحقيق نمو فى مبيعاتها بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضى، لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام.

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وأضاف دوايدار لـ”البورصة” أن السلسلة، فى إطار خطتها التنموية، تدرس التوسع بفتح فرعين جديدين فى العاصمة الإدارية وإحدى محافظات الصعيد، باستثمارات مبدئية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن عدد الفروع الحالية للسلسلة بلغ 4 فروع بعد افتتاح فرع بدر الأسبوع الماضى باستثمارات بلغت 1.5 مليار جنيه.

كما أشار إلى أن السلسلة تعتمد بشكل كبير على المنتجات المحلية، إلى جانب عرض المنتجات الخاصة بها التى تقدر بنحو 50 ألف صنف، والتى تحمل اسم“هايبر وان” وتتمتع بميزة تنافسية فى السعر، مع تقديم عروض مستمرة وكاش باك للعملاء، بالإضافة إلى الهدايا والنقاط التى يستفيد منها العملاء أثناء التسوق.

وأشار دوايدار إلى أن“هايبر وان” تمتلك عدة مزارع لتوفير اللحوم البلدية للفروع التابعة لها، وتسعى باستمرار لتنمية رؤوس الماشية.

من جانبه، قال محمد الهوارى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة“هايبر وان”، إن إجمالى استثمارات المجموعة يصل إلى 10 مليارات جنيه موزعة على 4 فروع.

وأشار الهوارى إلى أن إجمالى عدد العمالة فى الفروع الأربعة يبلغ 10 آلاف عامل وفنى وإدارى، سواء من العمالة المباشرة أو غير المباشرة.

كما نوه بأن اللحوم البلدية تعد من الأقسام التى تتميز بها“هايبر وان”، حيث تمتلك المجموعة مزرعة خاصة فى الريف الأوروبى تضم 15 ألف رأس من الماشية، وهناك خطة توسعية للوصول إلى 25 ألف رأس خلال الفترة المقبلة.





وأضاف الهوارى أن الفرع الأول لـ“هايبر وان” بمدينة الشيخ زايد تم افتتاحه فى عام 2005، والثانى بطريق مصر الإسماعيلية فى عام 2012، والثالث بطريق مصر الإسكندرية فى عام 2020.

وأشار الهوارى إلى أن الفرع الجديد بمدينة بدر يمثل إضافة هامة للمجموعة، حيث يخدم العاصمة الإدارية وقطاعًا كبيرًا من سكان مدن الشروق والرحاب ومدينتى والقاهرة الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وغيرها من التجمعات السكنية الجديدة.

ويعد فرع“هايبر وان” بدر أحدث الفروع التى تم افتتاحها، حيث تم افتتاحه يوم الخميس الماضى بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية. ويضم الفرع مساحة كبيرة لتداول كافة السلع تبلغ 6.5 ألف متر مربع، تشمل 30 قسمًا، منها أقسام المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ومساحات تخزينية تصل إلى 15 ألف متر مربع. كما يحتوى على مول تجارى مقام على مساحة 4.5 ألف متر مربع، وساحة انتظار سيارات تتسع لأكثر من 500 سيارة.







