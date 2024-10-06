20 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لـهايبر وان بنهاية العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) دوايدار: ندرس افتتاح فرعين بالعاصمة الإدارية والصعيد باستثمارات 6 مليارات جنيه
تستهدف سلسلة“هايبر وان” تحقيق مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، كما تدرس السلسلة التوسع خلال الفترة المقبلة بفتح فرعين جديدين.
قال خالد دوايدار، المدير التنفيذى لسلسلة“هايبر وان”، إن الشركة تسعى لتحقيق نمو فى مبيعاتها بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضى، لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام.
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وأضاف دوايدار لـ”البورصة” أن السلسلة، فى إطار خطتها التنموية، تدرس التوسع بفتح فرعين جديدين فى العاصمة الإدارية وإحدى محافظات الصعيد، باستثمارات مبدئية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن عدد الفروع الحالية للسلسلة بلغ 4 فروع بعد افتتاح فرع بدر الأسبوع الماضى باستثمارات بلغت 1.5 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن السلسلة تعتمد بشكل كبير على المنتجات المحلية، إلى جانب عرض المنتجات الخاصة بها التى تقدر بنحو 50 ألف صنف، والتى تحمل اسم“هايبر وان” وتتمتع بميزة تنافسية فى السعر، مع تقديم عروض مستمرة وكاش باك للعملاء، بالإضافة إلى الهدايا والنقاط التى يستفيد منها العملاء أثناء التسوق.
وأشار دوايدار إلى أن“هايبر وان” تمتلك عدة مزارع لتوفير اللحوم البلدية للفروع التابعة لها، وتسعى باستمرار لتنمية رؤوس الماشية.
من جانبه، قال محمد الهوارى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة“هايبر وان”، إن إجمالى استثمارات المجموعة يصل إلى 10 مليارات جنيه موزعة على 4 فروع.
وأشار الهوارى إلى أن إجمالى عدد العمالة فى الفروع الأربعة يبلغ 10 آلاف عامل وفنى وإدارى، سواء من العمالة المباشرة أو غير المباشرة.
كما نوه بأن اللحوم البلدية تعد من الأقسام التى تتميز بها“هايبر وان”، حيث تمتلك المجموعة مزرعة خاصة فى الريف الأوروبى تضم 15 ألف رأس من الماشية، وهناك خطة توسعية للوصول إلى 25 ألف رأس خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الهوارى أن الفرع الأول لـ“هايبر وان” بمدينة الشيخ زايد تم افتتاحه فى عام 2005، والثانى بطريق مصر الإسماعيلية فى عام 2012، والثالث بطريق مصر الإسكندرية فى عام 2020.
وأشار الهوارى إلى أن الفرع الجديد بمدينة بدر يمثل إضافة هامة للمجموعة، حيث يخدم العاصمة الإدارية وقطاعًا كبيرًا من سكان مدن الشروق والرحاب ومدينتى والقاهرة الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وغيرها من التجمعات السكنية الجديدة.
ويعد فرع“هايبر وان” بدر أحدث الفروع التى تم افتتاحها، حيث تم افتتاحه يوم الخميس الماضى بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية. ويضم الفرع مساحة كبيرة لتداول كافة السلع تبلغ 6.5 ألف متر مربع، تشمل 30 قسمًا، منها أقسام المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ومساحات تخزينية تصل إلى 15 ألف متر مربع. كما يحتوى على مول تجارى مقام على مساحة 4.5 ألف متر مربع، وساحة انتظار سيارات تتسع لأكثر من 500 سيارة.
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