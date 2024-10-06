حديد عز تخفض سعر طن الحديد نحو 2500 جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“حديد عز” عن تخفيض سعر طن الحديد“أطوال ولفائف” تسليم أرض المصنع بقيمة 2500 جنيه.

وأصبح سعر طن الحديد بعد خفض السعر نحو 38.2 ألف جنيه، مقابل 40.7 ألف جنيه للطن سابقًا، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

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وقالت شركة“حديد عز”، إنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة لحديد التسليح اعتبارًا من غدًا الاثنين.