حديد عز تخفض سعر طن الحديد نحو 2500 جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“حديد عز” عن تخفيض سعر طن الحديد“أطوال ولفائف” تسليم أرض المصنع بقيمة 2500 جنيه.
وأصبح سعر طن الحديد بعد خفض السعر نحو 38.2 ألف جنيه، مقابل 40.7 ألف جنيه للطن سابقًا، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
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وقالت شركة“حديد عز”، إنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة لحديد التسليح اعتبارًا من غدًا الاثنين.
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