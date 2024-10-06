سيلين بوتييه تتوج بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق

MENAFN - Asdaf News) تمكنت الفرنسية سيلين بوتييه من إحراز لقبها الأول لهذا العام في سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بعد إنهائها المنافسة بنتيجة مميزة بلغت 19 ضربة تحت المعدل في نادي ميشين هيلز في شينزين بالصين.

ودخلت بوتييه اليوم الأخير وهي متساوية في الصدارة مع الصينية شييو لين، حيث تبادلت اللاعبتان المركز الأول على مدار الجولة في النهاية، تفوقت بوتييه بفوزها في جولة خالية من الأخطاء لليوم الثاني على التوالي.

وعلّقت بوتييه على أدائها:“كانت جولة رائعة. بدأنا المنافسة بشكل قوي مع شييو لين، وكان من الممتع أن نتنافس حتى النهاية. أنا سعيدة جدًا بالجولة التي قدمتها، على الرغم من أنني تمنيت أن تسقط بعض الضربات الإضافية. لقد شعرت بسعادة كبيرة بالطريقة التي تعاملت بها مع اليوم.”

وأضافت:“كانت المنافسة متقاربة جدًا طوال اليوم، حيث يمكن أن تغير بضع ضربات الوضع بسرعة بعد حفرة أو اثنتين. لذا عليك أن تظل مركزًا حتى النهاية.

واختتمت بوتييه قائلة:“أشعر بشعور جيد تجاه أدائي هنا. أحب الصين وآمل أن أحقق المزيد من البطولات في هذا البلد.”

وفي أول بطولة محلية لها منذ فوزها بالميدالية البرونزية في باريس، نجحت شييو لين في جذب حشود كبيرة من المشجعين الذين توافدوا لدعم بطلتهم المحلية. على الرغم من المنافسة القوية التي قدمتها على مدار اليوم، وأنهت لين البطولة بفارق ضربتين خلف سيلين بوتييه، مسجلة مجموع 17 ضربة تحت المعدل.

وقالت لين تعليقًا على أدائها:“لعبت سيلين بشكل مذهل؛ جولة من سبع ضربات تحت المعدل وبدون أخطاء أمر يصعب التغلب عليه، خاصة عندما لا يكون أدائي في أفضل حال مع المضرب. عندما وصلت إلى الحفرة 18، كنت متأخرة بضربتين، لذا كنت أعلم أن فرصتي ضئيلة جدًا.”

وأضافت:“كان علي أن أبذل 100% من جهدي. لقد نفذت ضربة جيدة وربما كانت أفضل ضربة 3 خشبية قمت بها طوال الأسبوع. لقد كانت تجربة رائعة؛ لم أتمكن من الفوز، لكن سماع تشجيع الجماهير كان تجربة لا تُنسى.”

وانتهت المنافسة على المركز الثالث بمواجهة قوية بين قائدة فريق شينزين الفائز، كيارا تامبورليني، والفائزة ثلاث مرات بولين روسين-بوشار. في اللحظات الأخيرة، قامت روسين-بوشار بدفعة قوية بتسجيلها إيجل في الحفرة 16، مما جعلها تتعادل مع تامبورليني بعد أن سجلت كل منهما أدنى جولة في البطولة برصيد 65 ضربة.

وكانت اللاعبة السويسرية الجديدة، تامبورليني، على بعد ثلاث ضربات فقط من دخول التاريخ كأول لاعبة تفوز بلقبي الفريق والفردي في نفس الحدث.

وفي الختام قال نوح العلي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية:“لقد شهدنا عرضًا مذهلاً لرياضة الجولف خلال عطلة نهاية الأسبوع في أول زيارة لسلسلة أرامكو إلى شينزين.

ونيابة عن فريق جولف السعودية، نقدم أحر التهاني للفائزات الذين يواصلون رفع معايير التميز في هذه الرياضة، ملهمين اللاعبات والجماهير حول العالم.”

تم إطلاق سلسلة أرامكو من قبل جولف السعودية في عام 2021، وتضم خمسة أحداث بقيمة مليون دولار لكل منها، تُقام على مدار موسم الجولة الأوروبية للسيدات.

في كل بطولة، يتم تتويج أربعة لاعبين – ثلاثة من عنصر الفريق، بالإضافة إلى فائزة بلقب الفردي. وقد استقبلت السلسلة، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 50 لاعبة في دائرة الفائزات، تقاسموا أكثر من 20 مليون دولار كجوائز مالية.

وستنتقل السلسلة إلى العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، حيث ستتاح لـ 28 فريقًا فرصة أخيرة لوضع أسمائهم على خريطة موسم 2024 لسلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

الوسوم#الرياض #بطولة أرامكو للفرق #شينزين