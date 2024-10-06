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الاحتلال يغلق مدخل قرية بزاريا بالسواتر الترابية

10/6/2024 10:11:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المدخل الرئيسي لقرية بزاريا شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي بزاريا تيسير سفاريني، بأن الاحتلال أغلق المدخل الرئيسي للقرية بالسواتر الترابية، ما أعاق تنقلات المواطنين في القرية والمناطق المجاورة، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يغلق فيها الاحتلال المدخل الرئيسي للقرية.

وأشار إلى أن الطريق حيوي ويستخدمه معظم المواطنين في تنقلاتهم من مدن شمال الضفة الغربية إلى باقي المدن

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