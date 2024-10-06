الاحتلال يغلق مدخل قرية بزاريا بالسواتر الترابية

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المدخل الرئيسي لقرية بزاريا شمال غرب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي بزاريا تيسير سفاريني، بأن الاحتلال أغلق المدخل الرئيسي للقرية بالسواتر الترابية، ما أعاق تنقلات المواطنين في القرية والمناطق المجاورة، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يغلق فيها الاحتلال المدخل الرئيسي للقرية.
وأشار إلى أن الطريق حيوي ويستخدمه معظم المواطنين في تنقلاتهم من مدن شمال الضفة الغربية إلى باقي المدن
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