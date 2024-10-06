العبابنة رئيسا للمجلس القضائي

العبابنة رئيسا للمجلس القضائي
التاريخ
10/6/2024 9:16:51 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين محمود محمد سلامة العبابنة رئيسا للمجلس القضائي، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وقبول استقالة محمد عودة صالح الغزو رئيس المجلس القضائي، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024.
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