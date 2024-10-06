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الغزو رئيسا للمحكمة الدستورية

10/6/2024 9:16:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد محمد عودة صالح الغزو رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وتعيين عطوفة السيد محمد حسن سالم السحيمات عضوا في المحكمة الدستورية، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024

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