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عاصفة غبارية باتجاه المناطق الشرقية من الاردن

10/6/2024 9:16:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت إدارة الأرصاد الجوية وبحسب صور الأقمار الصناعية على تقدّم عاصفة غبارية قادمة من شمال السعودية باتجاه المناطق الشرقية من المملكة قد تشمل منطقة الأزرق وأجزاء من محافظة المفرق.

ونوه المتنبئ الجوي مساعد أحمد في حديثه لإذاعة الأمن العام على ضرورة الانتباه والحذر الشديد أثناء القيادة في المناطق التي من المتوقع أن تتأثر بهذه العاصفة والحذر الشديد نتيجة توقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار لفترات كما يُنصح بأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.

وختم حديثه بوجود مؤشرات على انتهاء أثر العاصفة الغبارية مع ساعات مساء اليوم.

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