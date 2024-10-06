عاصفة غبارية باتجاه المناطق الشرقية من الاردن

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- Khaberni) خبرني - أكدت إدارة الأرصاد الجوية وبحسب صور الأقمار الصناعية على تقدّم عاصفة غبارية قادمة من شمال السعودية باتجاه المناطق الشرقية من المملكة قد تشمل منطقة الأزرق وأجزاء من محافظة المفرق.
ونوه المتنبئ الجوي مساعد أحمد في حديثه لإذاعة الأمن العام على ضرورة الانتباه والحذر الشديد أثناء القيادة في المناطق التي من المتوقع أن تتأثر بهذه العاصفة والحذر الشديد نتيجة توقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار لفترات كما يُنصح بأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.
وختم حديثه بوجود مؤشرات على انتهاء أثر العاصفة الغبارية مع ساعات مساء اليوم.
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