الليلة الأعنف على لبنان وأحزمة نارية على غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

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- Amman Net) تجدد القصف العنيف على شمال غزة حديث مواقع التواصل أوضحت الوزارة الفلسطينية بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال ثلاث مجازر جديدة استهدفت العائلات في مناطق مختلفة من القطاع، أسفرت عن وصول 45 شهيدا و256 مصابًا إلى المستشفيات.
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فقعلت أم عمر : حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم رب العالمين لا تحقق لهم غايه ولا ترفع لهم رايه اللهم آمين يارب العالمين.
و قال عبدالوهاب العطعوط : مات الضمير العربى والنخوه والكرامه والشرف العربي والإسلامي ملتقى عند الله القوي الجبار المتكبر ذو الجلال والإكرام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم
و أضاف عبود العمري : مش النية الهجوم على ايران واكلو راسنا سنرد رد قوي ومش عارف شو، شايف الرد على شمال غزة صار
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
و قالت رنا حمدان : بكرا 7 أكتوبر بكون الهم سنه بمجازرهم حسبي الله ونعم الوكيل بس
و علق علاء الحسناوي : سبحان الله مدينه بنص مجتمع عربي مسلم تتلقى هذا الكم من الصواريخ والمتفجرات ومحيطها ساكت حتى يخاف يستنكر الحكام العرب يبدو متفقين مع أمريكا على محو غزه من الخريطه
و قال ريان : اللهم نستودعك غزة ولبنان اللهم أجعلهم في أمانك
كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، أكثر من 30 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في "أعنف ليلة" منذ توسيع الاحتلال عدوانه الشامل على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الليلة الأعنف على لبنان وأحزمة نارية على غزة حديث مواقع التواصل
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