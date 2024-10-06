الليلة الأعنف على لبنان وأحزمة نارية على غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) تجدد القصف العنيف على شمال غزة حديث مواقع التواصل أوضحت الوزارة الفلسطينية بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال ثلاث مجازر جديدة استهدفت العائلات في مناطق مختلفة من القطاع، أسفرت عن وصول 45 شهيدا و256 مصابًا إلى المستشفيات.

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فقعلت أم عمر : حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم رب العالمين لا تحقق لهم غايه ولا ترفع لهم رايه اللهم آمين يارب العالمين.

و قال عبدالوهاب العطعوط : مات الضمير العربى والنخوه والكرامه والشرف العربي والإسلامي عند الله القوي الجبار المتكبر ذو الجلال والإكرام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم

و أضاف عبود العمري : مش النية الهجوم على ايران واكلو راسنا سنرد رد قوي ومش عارف شو، شايف الرد على شمال غزة صار

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

و قالت رنا حمدان : بكرا 7 أكتوبر بكون الهم سنه بمجازرهم حسبي الله ونعم الوكيل بس

و علق علاء الحسناوي : سبحان الله مدينه بنص مجتمع عربي مسلم تتلقى هذا الكم من الصواريخ والمتفجرات ومحيطها ساكت حتى يخاف يستنكر الحكام العرب يبدو متفقين مع أمريكا على محو غزه من الخريطه

و قال ريان : اللهم نستودعك غزة ولبنان اللهم أجعلهم في أمانك

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، أكثر من 30 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في "أعنف ليلة" منذ توسيع الاحتلال عدوانه الشامل على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الليلة الأعنف على لبنان وأحزمة نارية على غزة حديث مواقع التواصل