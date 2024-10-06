MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 50% من الأردنيين يثقون بحكومة جعفر حسان الجديدة، وأن 47% يرون أن التشكيلة الوزارية قادرة على تنفيذ الإصلاحات السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وخطة إصلاح القطاع العام.

وأوضح المركز وفق نتائج الاستطلاع نشرها الأحد، "50% من الأردنيين في العينة الوطنية يثقون بحكومة جعفر حسان ومتفائلون في تشكيلة الفريق الوزاري، و48% من قادة الرأي والخبراء يثقون" بالحكومة و43% منهم متفائلون في تشكيلة الفريق الوزاري.

وبحسب الاستطلاع فإن "47% من أفراد العينة الوطنية و40% أفراد عينة قادة الرأي والخبراء متفائلون في قدرة حكومة جعفر حسان على تنفيذ: الإصلاحات السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وخطة إصلاح القطاع العام".

ورأت 47% من العينة الوطنية و41% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على إدارة الملفات الإقليمية، وفق الاستطلاع الذي أشار إلى أن 47% من أفراد العينة الوطنية و38% من أفراد عينة قادة الرأي والخبراء "متفائلون" في الاقتصاد الأردني في ظل حكومة حسان.

وأظهرت النتائج أن 54% من العينة الوطنية يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرةً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

كما أفاد 57% من العينة الوطنية بأن رئيس الوزراء سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وذكر50% من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري باستثناء رئيس الوزراء سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 52% من مستجيبي عينة قادة الرأي والخبراء يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرةً على تحمّل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأن 55% من عينة الخبراء وقادة الرأي يعتقدون أن رئيس الوزراء سيكون قادراً على تحمّل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأن 45% من عينة الخبراء وقادة الرأي يعتقدون أن الفريق الوزاري، باستثناء رئيس الوزراء، سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

ويمثل تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للأردنيين أولوية يجب على الحكومة التركيز عليها، إذ أفاد 66% من أفراد العينة الوطنية و54% من عينة قادة الرأي والخبراء أن الحكومة يجب أن تركز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وأن تحد من الفقر وتعالج مشكلة البطالة.