50% من الأردنيين يثقون بحكومة جعفر حسان الجديدة

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- Khaberni) خبرني - أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 50% من الأردنيين يثقون بحكومة جعفر حسان الجديدة، وأن 47% يرون أن التشكيلة الوزارية قادرة على تنفيذ الإصلاحات السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وخطة إصلاح القطاع العام.
وأوضح المركز وفق نتائج الاستطلاع نشرها الأحد، "50% من الأردنيين في العينة الوطنية يثقون بحكومة جعفر حسان ومتفائلون في تشكيلة الفريق الوزاري، و48% من قادة الرأي والخبراء يثقون" بالحكومة و43% منهم متفائلون في تشكيلة الفريق الوزاري.
وبحسب الاستطلاع فإن "47% من أفراد العينة الوطنية و40% أفراد عينة قادة الرأي والخبراء متفائلون في قدرة حكومة جعفر حسان على تنفيذ: الإصلاحات السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وخطة إصلاح القطاع العام".
ورأت 47% من العينة الوطنية و41% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على إدارة الملفات الإقليمية، وفق الاستطلاع الذي أشار إلى أن 47% من أفراد العينة الوطنية و38% من أفراد عينة قادة الرأي والخبراء "متفائلون" في الاقتصاد الأردني في ظل حكومة حسان.
وأظهرت النتائج أن 54% من العينة الوطنية يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرةً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
كما أفاد 57% من العينة الوطنية بأن رئيس الوزراء سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وذكر50% من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري باستثناء رئيس الوزراء سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 52% من مستجيبي عينة قادة الرأي والخبراء يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرةً على تحمّل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأن 55% من عينة الخبراء وقادة الرأي يعتقدون أن رئيس الوزراء سيكون قادراً على تحمّل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأن 45% من عينة الخبراء وقادة الرأي يعتقدون أن الفريق الوزاري، باستثناء رئيس الوزراء، سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
ويمثل تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للأردنيين أولوية يجب على الحكومة التركيز عليها، إذ أفاد 66% من أفراد العينة الوطنية و54% من عينة قادة الرأي والخبراء أن الحكومة يجب أن تركز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وأن تحد من الفقر وتعالج مشكلة البطالة.
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