لليوم الخامس.. الاحتلال يواصل تحويل منزل في عانين غرب جنين لثكنة عسكرية

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- تواصل قوّات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، تحويل منزل في قرية عانين غرب مدينة جنين، إلى ثكنة عسكرية، بعد إجبار سكانه على الخروج منه.
وقال رئيس مجلس قروي عانين محمد عيسى للوكالة الرسمية إن جنود الاحتلال يواصلون لليوم الثالث تحويل منزل مكون من ثلاثة طوابق لثكنة عسكرية، يعود للمواطن رشيد عبد الرحمن ياسين ونجليه المتزوجين، وأجبر العائلات الثلاث على الخروج منه.
وأشار إلى أن الاحتلال حول منزل المواطن ياسر ياسين لثكنة عسكرية لمدة يومين قبل أن ينتقل لمنزل المواطن رشيد ياسين ويحوله هو الآخر لثكنة عسكرية.
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