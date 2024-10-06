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لليوم الخامس.. الاحتلال يواصل تحويل منزل في عانين غرب جنين لثكنة عسكرية

10/6/2024 6:10:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- تواصل قوّات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، تحويل منزل في قرية عانين غرب مدينة جنين، إلى ثكنة عسكرية، بعد إجبار سكانه على الخروج منه.

وقال رئيس مجلس قروي عانين محمد عيسى للوكالة الرسمية إن جنود الاحتلال يواصلون لليوم الثالث تحويل منزل مكون من ثلاثة طوابق لثكنة عسكرية، يعود للمواطن رشيد عبد الرحمن ياسين ونجليه المتزوجين، وأجبر العائلات الثلاث على الخروج منه.

وأشار إلى أن الاحتلال حول منزل المواطن ياسر ياسين لثكنة عسكرية لمدة يومين قبل أن ينتقل لمنزل المواطن رشيد ياسين ويحوله هو الآخر لثكنة عسكرية.

MENAFN06102024000205011050ID1108750440

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