المستوطنون لصوص لا يسرقون الارض فقط بل وما عليها من ممتلكات للفلسطينين

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/ PNN/في خضم الحرب التي تشنها اسرائيل على الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي ظل انشغال العالم باخبار هذه الحرب الهمجية يواصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم على الفلسطينين في الضفة الغربية بشتى انواع الاعتداءات التي تعكس حقيقة هؤلاء المتطرفون.

والى جانب الاعتداءات الهمجية على المواطنين الفلسطينين العزل المتمثلة باطلاق النار

على السيارات والمنازل والمزارعين وحرق السيارات والبيوت يقوم المستوطنون باعمال عربدة وحشية تعكس مدى الروح الاجرامية والتربية العنصرية التي تربوا عليها في الحقد على الفلسطينين وانتهاك حقوقهم الانسانية.

اخر فصول الجرائم الاسرائيلية التي يشنها المستوطنون وسط دعم وزراء حكومة اليمين من المستوطنين امثال بن غفير وسموتريتش وصمت من شرطة الاحتلال وجيشه وفي غالب الاحيان دعم هذه المنظومة الامنية للمستوطنين يقوم المستوطنون باعمال سرقة للممتلكات الفلسطينية وصلت حد سرقة الحمير التي يربيها ويستخدمها المزارعون الفلسطينيون حيث حدث ذلك في قرية التوانة جنوب يطا.

وقال احد المواطنين الفلسطينين وهو يوثق سرقة اربعة حمير ان ثلاثة من المستوطنين من مستوطنة ماعون قاموا بسرقة الحمير الاربعة واقتيادها الى مستونة حافوت ماعون المقامة على اراضي مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

واضاف المواطن الفلسطيني معلقا بصوته وهو يوثق عملية سرقة الحمير ان المستوطنين قاموا اليوم بسرقة الحمير الاربعة التي كانت مربوطة بارضه حيث قاموا بالدخول للارض وفك الحمير واقتيادها في عمل من اعمال العربدة الاسرائيلية .

سرقة الحمير في جنوب الخليل بالامس لم تكن الوحيدة حيث أجبر

المستوطنون المزارعين على ترك أراضيهم، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية اللبن الغربي شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد مواطنون في القرية بأن عددا من المستوطنين هاجموا تحت حماية جيش الاحتلال المزارعين وقاطفي الزيتون، في منطقة "براعيش"، وأجبروهم على ترك أراضيهم ومحصول الزيتون الذي جمعوه ليقوم المستوطنون بعد ذلك بسرقة محصول الزيتون ونقله في سيارات المستوطنين وهي ليست المرة الاولى التي يقوم المستوطنون فيها بمثل اعمال السرقة تلك.

وفي مدينة القدس وقبل اربعة ايام و تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية وثق المواطنون مشاهد قيام مستوطنيـ.ن بسرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في حي وادي الربابة بمدينة القدس.

وفي الاسابيع والاشهر الاخير تم توثيق عشرات عمليات السطو من قبل المستوطنين على املاك الفلسطينين خصوصا المواطشي حيث قام المستوطنون بسرقة المئات ان لم يكن الالاف من رؤوس الماشية في الاشهر الاخيرة كان اخرها قيام مستوطنون بسرقة نحو 200 رأس من الأغنام في تجمع رأس عين العوجا البدوي، شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة“البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات: إن مستوطنين متطرفين من البؤر الاستعمارية المجاورة للتجمع، سرقوا قطيعا من الأغنام للمواطن عودة عمارين كعابنة.

عمليات السرقة التي ينفذها المستوطنون ولا يجدون من يحاسبهم عليها بل على العكس فهم يجدون كل الدعم من قبل سلطات الاحتلال التي توفر لهم الحماية يقومون في الاسابيع والاشهر الاخيرة بانتهاج السرقة اداة لترهيب الفلسطينين في اطار سعيهم لهجيرهم من اراضيهم.



