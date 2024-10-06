احتجاجا على الإبادة بغزة.. صحفي يحاول حرق نفسه قرب البيت الأبيض

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - حاول شخص ادعى أنه صحفي إضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأظهرت مشاهد على وسائل اليوم الأحد، تدخل عناصر من الشرطة الأمريكية ومنع الشخص من إضرام النار في نفسه، خلال مظاهرة تضامنية في ذكرى مرور عام على الإبادة في غزة.

وخلال محاولة الشخص إشعال النار في نفسه صرخ قائلا: "أنا صحفي. من فضلكم أوقفوا الأخبار الكاذبة".

وأظهرت المشاهد تعرض الشخص لحروق في ذراعه، فيما ذكر شهود عيان أن الشخص كان صحفيا يعمل في صحيفة CBS التي كانت تنشر أخبارا كاذبة عن غزة.​​​​​​​

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.