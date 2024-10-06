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الباص السريع يصل مادبا

10/6/2024 5:22:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت بلدية مادبا الكبرى عن استحداث مسار نقل للباص السريع في المحافظة.

وقالت البلدية في بيان، الأحد، "أثمرت الجهود المبذولة من قبل رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح و لقاءاته مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني باستحداث مسار لنقل الباص السريع في محافظة مادبا وذلك خدمة للأهالي"

وثمن الرواجيح الإنجاز لأهالي مادبا.

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