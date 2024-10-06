الباص السريع يصل مادبا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت بلدية مادبا الكبرى عن استحداث مسار نقل
للباص السريع في المحافظة.
وقالت البلدية في بيان، الأحد، "أثمرت الجهود المبذولة من قبل رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح و لقاءاته مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني باستحداث مسار لنقل الباص السريع في محافظة مادبا وذلك خدمة للأهالي"
وثمن الرواجيح الإنجاز لأهالي مادبا.
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