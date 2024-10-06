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صيانة 4 مراكز صحية في المفرق بمنحة بـ350 ألف دينار

10/6/2024 5:22:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعمل مديرية الصحة في المفرق على صيانة 4 مراكز صحية في المحافظة، إذ يتوقع الانتهاء من العمل بها قبل نهاية العام الحالي، وفق ما أفاد مدير المديرية فيصل مكاحلة الأحد.

وقال مكاحلة لفضائية "المملكة" أن "العمل جار حاليا على صيانة هذه المراكز الصحية من خلال المنحة الإسبانية بقيمة قرابة 350 ألف دينار"، علما بأن المراكز هي سما السرحان، الباعج، الدفيانة، والكوم الأحمر.

ولفت النظر إلى أنه "يتم العمل على صيانة المراكز من بنية تحتية وتزويدها بما هو لازم من معدات طبية وأثاث".

المكاحلة أضاف أن مديرية الصحة في المفرق "تبذل كل الجهود لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين، وتسعى جاهدة لتكون جميع المراكز الصحية في المحافظة على أكمل وجه"، متحدثا عن صيانة مراكز صحية أخرى في المحافظة.

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