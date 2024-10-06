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الاحتلال الإسرائيلي يشن 30 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

10/6/2024 4:54:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 10 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية 30 غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مخلفة دمارا هائلا في المباني والممتلكات.
وأضافت الوكالة أن الضاحية الجنوبية شهدت الليلة الأعنف منذ بدء حرب الاحتلال على لبنان وأن أصداء الغارات سمعت في بيروت ومناطق جبل لبنان والجنوب وغطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية والعاصمة بيروت.
وأشارت إلى أن غارات الاحتلال العنيفة استهدفت أحياء على طريق المطار ومباني في شارع (البرجاوي) وفي (محلة الغبيري) ومناطق (صفير) و(برج البراجنة) و(الشويفات) وأحياء (الأميركان) و(المريجة) و(الليلكي) و(حارة حريك).
ولفتت الوكالة إلى أن بلدات جنوبي لبنان شهدت فجر اليوم أيضا هجمات جوية "عنيفة" حيث نفذ الطيران الحربي للاحتلال سلسلة غارات مستهدفا بلدات (جبشيت) و(زفتا) و(ميفدون) في قضاء (النبطية).
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق المليون شخص. (النهاية)

ك ب ش / ن ع ع




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