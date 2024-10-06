الاحتلال الإسرائيلي يشن 30 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 6 - 10 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية 30 غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مخلفة دمارا هائلا في المباني والممتلكات.
وأضافت الوكالة أن الضاحية الجنوبية شهدت الليلة الأعنف منذ بدء حرب الاحتلال على لبنان وأن أصداء الغارات سمعت في بيروت ومناطق جبل لبنان والجنوب وغطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية والعاصمة بيروت.
وأشارت إلى أن غارات الاحتلال العنيفة استهدفت أحياء على طريق المطار ومباني في شارع (البرجاوي) وفي (محلة الغبيري) ومناطق (صفير) و(برج البراجنة) و(الشويفات) وأحياء (الأميركان) و(المريجة) و(الليلكي) و(حارة حريك).
ولفتت الوكالة إلى أن بلدات جنوبي لبنان شهدت فجر اليوم أيضا هجمات جوية "عنيفة" حيث نفذ الطيران الحربي للاحتلال سلسلة غارات مستهدفا بلدات (جبشيت) و(زفتا) و(ميفدون) في قضاء (النبطية).
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق المليون شخص. (النهاية)
ك ب ش / ن ع ع
MENAFN06102024000071011013ID1108750226
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