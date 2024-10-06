سريلانكا توافق على اتفاقية إعادة هيكلة الديون السيادية بقيمة 12.5 مليار دولار

(MENAFN
) أعلنت الحكومة الجديدة في سريلانكا عن تصديقها على الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق لإعادة هيكلة ديون السندات السيادية البالغة 12.5 مليار دولار المستحقة على القطاع الخاص، وأكدت وزارة المالية القرار في بيان نقلته إحدى وكالات الأنباء، ويأتي هذا التصديق بعد إعلان الاتفاق الأولي في 19 سبتمبر.
كذلك واجهت البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها في عام 2022، مما أدى إلى تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار بسبب النقص الحاد في العملة الصعبة لتغطية وارداتها من الغذاء والوقود والأدوية، وفي إطار الاستجابة لهذه الأزمة، حصلت سريلانكا على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، وكانت مشروطة بإجراءات تقشف صارمة وخطة لإعادة هيكلة الديون.
وقبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، وينص هذا الاتفاق على شطب 27 بالمئة من الديون المستحقة للقطاع الخاص وتخفيض 11 بالمئة من الفوائد المتراكمة منذ تعثر سريلانكا عن السداد.
كما أعرب من جهته الرئيس المنتخب حديثاً، أنورا كومارا ديساناياكا، عن رغبته في إعادة التفاوض حول بعض شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف خفض الضرائب والرسوم على السلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية لتخفيف العبء على السكان، وأعلن وزير المالية فيجيتا هيرات أن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى سريلانكا يوم الأربعاء للقاء الحكومة الجديدة، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية في وقت لاحق من هذا الشهر في الولايات المتحدة.
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