فتوح يدين المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الاحتلال الإسرائيلي شهداء الأقصى ومسجد يؤوي نازحين في دير البلح، ومدرسة ابن رشد في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء.

كما أدان فتوح في بيان صدر عن المجلس الوطني، اليوم الأحد، القصف الهمجي الهستيري والعشوائي، وإبادة عائلات بأكملها في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا وأحياء كاملة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات من عائلات مقبل والعرابيد والمصري.

وأكد أن هذه المجازر، انتهاك صارخ لكل القيم والأخلاق والعقائد الإنسانية والمواثيق الدولية، وعمليات تطهير عرقي ووصمة عار على جبين الإنسانية وعلى كل الصامتين تجاه قتل الأبرياء من النساء والأطفال.

وشدد على أن هذا العدوان الهمجي واستهداف تجمعات النازحين المستمر، دليل على حرب الفناء التي تشنها حكومة الإجرام على شعبنا الفلسطيني.

وأكد فتوح أن هذه المجازر ما كانت لتستمر وتدخل عامها الثاني لولا الصمت الدولي المخزي، والتواطؤ الفاضح من المجتمع الدولي الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تمول وتدعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تقتل الأبرياء وتدمر المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتمارس إرهابها وترهيبها على قضاة محكمة جرائم الحرب لمنع إصدار مذكرات توقيف ضد قادة الاحتلال.