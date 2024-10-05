الدوري الفرنسي: (ليل) يفوز على (تولوز) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 5 - 10 (كونا) -- فاز فريق (ليل) على ضيفه (تولوز) بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم على استاد (فيلنوف داسك) اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (تولوز) بهدف من خلال زكريا أبوخلال في الدقيقة ال39 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني استطاع (ليل) ان يسجل هدفي الفوز على ارضه من خلال أنخيل غوميز في الدقيقة 57 ومن ثم ميتشيل باكير في الدقيقة 72.
وبهذه النتيجة يحتل (ليل) المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 13 نقطة بينما يقع فريق (تولوز) في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN05102024000071011013ID1108749926
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