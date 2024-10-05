الدوري الفرنسي: (موناكو) يهزم (رين) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 5 - 10 (كونا) -- فاز فريق (موناكو) على مضيفه (رين) بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم على استاد (روازون بارك) اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (موناكو) بهدفه الاول من خلال اللاعب ثيلو كيرير بمساعدة إلياس بن صغير في الدقيقة السابعة من عمر المباراة وسرعان ما نجح (رين) في ان يحرز هدف التعادل من خلال لودوفيتش بلاس بمساعدة غلان كامارا في الدقيقه ال11.
واستطاع (موناكو) ان يعزز موقفه بهدف ثان من خلال فلوريان بالوجون بمساعدة إلياس بن صغير في الدقيقة ال 22.
وبهذه النتيجة يتصدر (موناكو) مؤقتا جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 19 نقطة بينما يقع فريق (رين) في المركز العاشر برصيد 7 نقاط. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN05102024000071011013ID1108749919
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