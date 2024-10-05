منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يعلن انضمام شركة إنفيرونمنت أريبيا إلى الخدمات الاستشارية شريكا للمنتدى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬انضمام‭ ‬شركة‭ ‬انفيرونمنت‭ ‬اريبيا‭ ‬الى‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬استشارات‭ ‬بيئية‭ ‬رائدة‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬شريكا‭ ‬للمنتدى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬المقبلة،‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬وسيركز‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬على

‮«‬تحريك‭ ‬العمل‭ ‬والاستثمار‭ ‬للمرونة‭ ‬المناخية‭ ‬والطاقة‮»‬‭.‬

تتمتع‭ ‬شركة‭ ‬انفيرونمنت‭ ‬اريبيا‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬تقييمات‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬لمختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬الصناعية‭ ‬والبحرية‭ ‬ومشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وفقا‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬الدولية‭. ‬تشتمل‭ ‬خبرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬تقييمات‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وتقييمات‭ ‬المواقع‭ ‬الملوثة،‭ ‬والمراقبة‭ ‬البيئية،‭ ‬وتقييم‭ ‬الاستدامة‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭. ‬

وباعتبارها‭ ‬شريكًا‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬ستساهم‭ ‬شركة‭ ‬انفيرونمنت‭ ‬اريبيا‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المناقشات‭ ‬المعنية‭ ‬بكيفية‭ ‬دمج‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬البيئية‭ ‬والاستدامة‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية،‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬المرونة‭ ‬المناخية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتم‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالشراكة‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬بين،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬انفيرونمنت‭ ‬اريبيا‭ ‬السيدة‭ ‬هلل‭ ‬إنجنير،‭ ‬والسيدة‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كومنيكيشينس،‭ ‬مؤسس‭ ‬المنتدى‭ ‬ومنظمه‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬إنجنير‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬وكانت‭ ‬انفيرونمنت‭ ‬اريبيا‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬مستدامة‭ ‬بيئيًا‭ ‬ودعما‭ ‬للصناعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬الدولي‭ ‬بواسطة‭ ‬التقييمات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الشاملة‮»‬‭. ‬

وأردفت‭ ‬إنجنير‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خبراتنا‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬هادفة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬البيئية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬ونرحب‭ ‬بشركة‭ ‬انفيرونمنت‭ ‬اريبيا‭ ‬شريكا‭ ‬للمنتدى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭. ‬وستكون‭ ‬خبرتهم‭ ‬في‭ ‬التقييمات‭ ‬البيئية‭ ‬واستشارات‭ ‬الاستدامة‭ ‬ثمينة،‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬المناخ‭ ‬والطاقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬طاهر‭: ‬‮«‬تسلط‭ ‬مشاركة‭ ‬انفيرونمنت‭ ‬اريبيا‭ ‬الضوء‭ ‬أيضًا،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإشراف‭ ‬البيئي‭ ‬والممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬صافي‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الصفرية‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬يومين،‭ ‬سيضم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬متحدثًا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة،‭ ‬وصُنّاع‭ ‬التغيير‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والهند‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭. ‬وسيناقش‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتعاون‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والتغييرات‭ ‬التنظيمية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسريع‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬تنخفض‭ ‬فيه‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭.‬

وسيتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬أيضًا‭ ‬يومًا‭ ‬مخصصًا‭ ‬لورش‭ ‬العمل‭ ‬التعليمية‭ ‬المُصممة‭ ‬بطرق‭ ‬عملية،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الفهم‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحديد‭ ‬أولويات‭ ‬الاستدامة‭ ‬والعمل‭ ‬المناخي‭ ‬داخل‭ ‬المنظمات‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إجراء‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬استشارية‭ ‬عالمية‭ ‬وإقليمية‭ ‬رائدة،‭ ‬تتمتع‭ ‬بممارسات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمناخ‭.‬