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تطوير التعليم.. ملفات طال تنفيذها فمتى نهتدي لطريق الإنجاز؟

10/5/2024 11:45:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان– في الوقت الذي يعتبر تطوير التعليم وتجويده للارتقاء بمخرجاته أولوية وطنية، فإنه يشكل محورا مهما في مسيرة التنمية الشاملة المنشودة بغية إنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة ويحاكي تطلعات المستقبل.
وركزت كتب التكليف السامية للحكومات الأردنية المتعاقبة وآخرها مضمون كتاب التكليف السامي لرئيس الحكومة الجديد د.جعفر حسان، الذي أكد على ضرورة تطوير التعليم وتجويده، على التوسع ببناء المدارس ورياض الأطفال، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، وتوفير بيئات التعلم المناسبة، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين.
واتساقا مع الأهداف والأولويات لمواصلة تحديث وتطوير التعليم باعتباره المصدر الحقيقي لازدهار الدولة، أكد خبراء تربويون على ضرورة استكمال العمل بالملفات التي تضمنها كتاب التكليف السامي كأولويات للمرحلة المقبلة كونها تشكل عصب النظام التعليمي.
وبينوا في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن الرسالة الملكية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها ليس فقط بشموليتها للأطر والخطوط العامة لكنها أغرقت بالتفصيل في وضع خرائط تنفيذية وحددت أولويات التطوير من برامج ومشاريع ومبادرات لكل قطاع ومنها التعليم مما سيمكن من المتابعة والمساءلة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي د.محمود المساد، إن كتاب التكليف السامي لحكومة جعفر حسان، أكد على أهمية التعليم بتحقيق طموحات الدولة بالمنعة والازدهار، ففي حال قوة التعليم وجودته تنهض جميع قطاعات الدولة، وحين يتراجع تتراجع القطاعات كافة.
وتابع: كما أكد كتاب التكليف السامي على أن التعثّر في الاقتصاد وارتفاع نسب البطالة يحتاج من الدولة بالضرورة لمزيد من التركيز على التعليم، بخاصة التعليم المهني والتقني، والتدريب الحرفي، بما يساير تطورات سوق العمل المحلي والإقليمي، باعتبار أن الموارد البشرية تتمتع بسمعة جيدة، بخاصة بالجدية والإخلاص والحرفية في مجال العمل.
وأشار المساد إلى أن كتاب التكليف السامي أولى تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتطوير المناهج، والتوسع بتوظيف التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المعروفة والتي ستكتشف، في المحتوى الدراسي وأساليب التعلم، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، إلى جانب التوسع في بناء المدارس، رياض الأطفال، أهمية قصوى، باعتبار أن عمليات التطوير التي تسعى للنجاح هي: عمليات شاملة ومتكاملة تتفاعل معا، ويدعم بعضها بعضا، بخاصة عندما يتوافر لها عناصر مهمة مثل: تغليب الجانب العملي التطبيقي الذي يساير التحديث في أسواق العمل، والتدريب المستمر أثناء العمل، وتلبية هذا المسار للحاجات الفردية التي تتدرج من العمالة الماهرة إلى المهن متوسطة التأهيل وصولاً إلى التخصصات التقنية الجامعية التطبيقية.
وبين المساد أن أولويات عمل الحكومة لتحقيق ما ورد في كتاب التكليف تنحصر بداية في مجال التوسع بالتعليم المهني والتقني أولا، وإعادة النظر في المدارس الموجودة التي تشكو من قلة التجهيزات والورش، وتغيير القديم منها بخاصة التي لم تعد موجودة في سوق العمل، وزيادة المخصصات المالية، لاسيما وأن كلفة طالب التعليم المهني على وزارة التربية والتعليم تزيد بعدة أضعاف على كلفة الطالب في المسار الأكاديمي، فضلا عن التوسع في التخصصات التطبيقية في الجامعات، مع إضافة طلبة المسار المهني والتقني للفئات المستهدفة للدراسة فيها، الأمر الذي يستوجب تغيير سياسات القبول الجامعية، ومسايرة التشريعات عموما لمثل هذه التوجهات الإيجابية الملكية.
وشدد المساد على أهمية أن تستثمر الجهات المعنية ما ورد في كتاب التكليف السامي، في أن تعود مؤسساتنا التعليمية لتكون المركز الأساس لتعزيز القيم الوطنية والمجتمعية، والعمل التطوعي، والمشاركة الفاعلة، ورفع الحس بالمسؤولية، واحترام سيادة القانون، في إطار الدولة المدنية، وذلك لضمان الاستمرار ببناء مجتمع قوي متماسك يعزز من نهضة الدولة وتقدمها، داعيا المركز الوطني لتطوير المناهج إلى التقاط هذا التوجيه، وجعل الكتب المدرسية زاخرة بالمفاهيم والقيم المدمجة في محتواها وأنشطتها التي من المفترض أن يتمثلها الطلبة وأن تظهر في سلوكياتهم.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا د. محمد أبو غزلة، أن الرسالة الملكية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها ليس فقط بشموليتها للأطر والخطوط العامة لكنها أغرقت بالتفصيل في وضع خرائط تنفيذية، وحددت أولويات التطوير من برامج ومشاريع ومبادرات لكل قطاع، ومنها التعليم مما سيمكن من المتابعة والمساءلة.
وأشار إلى أن مضمون كتاب التكليف السامي ينسجم مع ما طرح من برامج ومشاريع ومبادرات وردت في الرؤية الاقتصادية بتحديث المسارات المختلفة، مما يبعث برسالة بضرورة استكمال ما تم البدء فيه.
وأكد على أن التوجيه الملكي جاء بضرورة الاهتمام بملفات تشكل عصب النظام التعليمي لمواصلة تطوير التعليم عبرها، حيث تم التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني كأولوية في المدارس والمراكز والجامعات، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، وأيضا ملف تدريب المعلمين وتأهيلهم انطلاقا من أهمية دور المعلمين بإحداث التغيير المطلوب في التعليم وتمكين المتعلمين من المهارات الضرورية الحديثة المطلوبة في تعليمهم اللاحق، وتلبية احتياجات سوق العمل، كما واكب التوجيه الملكي في التكليف التطورات التي أحدثتها الثورة الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لذا تضمن التوجيه تطوير المناهج والتوسع في استخدام التقنيات وأنظمة التدريس الذكية، بالإضافة لتوفير بيئات تعليمية مادية ومعنوية آمنة ومحفزة على التعليم من خلال التوسع في بناء المدارس ورياض الأطفال.
وتابع: في ملف التعليم والتدريب المهني والتقني الذي تطرقت له الرسالة كأولوية في المدارس والمراكز والجامعات، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، ما زال يحتاج لبذل الكثير لتطويره، وقد وجه جلالة الملك في ورقته النقاشية السابعة حول هذا الموضوع، ودعا فيها لأن تكون المدارس والمعاهد المهنية والجامعات مصانع للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، والطاقات المنتجة، والقادرة على استقبال الحياة، ومواجهة ما فيها من تحديات، والمشاركة في رسم الوجه المشرق لأردن الغد.
وزاد أبو غزلة، رغم الجهود المبذول في تبني مشروع ( بيتك) وتطبيقه في المدارس والتحاق (18) ألف طالب فيه، إلا أنه لم يرافقه تطبيق عملي لهذا المشروع الحيوي، ولم توفر له البنى التحتية من مدارس مهنية وتقنية والتجهيزات اللازمة إضافة لنقص المعلمين وتدريبهم على هذه الموضوعات، ناهيك عن التوسع في تطبيقه مما أعاق المتابعة وتوفير جميع المتطلبات.
وفيما يتعلق بملف تطوير المناهج وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم قال: فلا شك أن على المركز الوطني للمناهج العمل على ترجمة التوجيه الملكي في هذا المجال.
ودعا أبو غزلة المركز الوطني لتطوير المناهج ووزارة التربية والتعليم للسير معا قدما باستكمال إعداد الخطط الإستراتيجية التي بدأت بها في تطوير المناهج وإقرار الأنظمة التكنولوجية وإستراتيجيات التعلم، وتوفير كل مستلزمات النجاح لتوظيف إستراتيجيات التعليم المختلفة(التعلم عن بعد، التعلم الهجين، التعليم المتمازج، التعليم الوجاهي).
وأوضح أبو غزلة، إن المعلم المتمكن والمتدرب والمعد إعدادا جيدا هو الذي يقود عملية التطوير والتغيير في مجتمعه ومدرسته، وهو الركن الأساس في إعداد وتنشئة الأجيال ليسهموا في قيادة التغيير في مستقبل أوطانهم.
ودعا للانفتاح والتعاون مع الجامعات والجهات المحلية والدولية والمؤسسات المختصة على المستويات كافة لإثراء خبرات المعلمين، بخاصة في المجالات الأكاديمية، وإعادة النظر بأساليب وأدوات تقييم أداء المعلمين وربطها بأداء الطلبة، وتطوير نظام المساءلة المهنية في ظل نتائج التقويم المهني المدعم بالبراهين والنتائج الموثقة.
وشاطرهم بالرأي، الخبير التربوي عايش النوايسة الذي قال إن وزارة التربية والتعليم بدأت بمشروع طموح للتحول في شكل التعليم "نظام بيتيك" ، لافتا إلى أن هذا النظام يعد حاجة وليس ترفا، كون البطالة هيكلية في التخصصات التقليدية وهناك تحول في سوق العمل.
وهذا يتطلب من الوزارة، بحسب النوايسة المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل عبر التحول للتعليم التقني المرتبط بالحاجات والذكاء الصناعي.
وأكد على ضرورة تطوير الخطط في مجال التعليم المهني بحيث يركز على التعليم التطبيقي بصورة أكبر، لافتا إلى أنه يحتاج للتحول في مناهج التعليمية؛ لتصبح مرنة قادرة على أن تواكب العصر وتنمي المهارات التطبيقية التقنية لتركز على الجانب التطبيقي أكثر من النظري، وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر في الأوزان التعليمية بحيث تركز على الوزن التطبيقي في المناهج أكثر منها في الجانب النظري وهذا ما تضمنه "نظام البيتيك"، الذي اعتمدته الوزارة.
وبين أن هذا الأمر يتطلب بيئة تعليمية تتمثل بالحاجة لمختبرات نوعية ومعلمين مؤهلين قادرين على أن يقودوا هذا التحول من خلال تدريبهم بشكل مستمر.
ولفت إلى إن المعلم بحاجة للتحول في أنشطة التدريس وعمليات إستراتيجيات التدريس، فلم تعد إستراتيجيات التدريس التقليدية التي ترتكز على التعليم المباشر ناجحة حتى نحقق هذا التحول.
ونوه إلى أننا بحاجة لتحول جذري في عمليات التعلم والتعليم بما يتواءم مع مشروع التحديث الاقتصادي وفق الرؤية الملكية، حيث إن هناك أنشطة تعكس هذا التطور المستقبلي الذي نصبو إليه للتحول بشكل التعليم من تقليدي للتعلم التقني والرقمي الذي يتطلبة سوق العمل.

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