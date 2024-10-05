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عام من الإنجاز والتنوع الاقتصادي

10/5/2024 11:39:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رؤية السعودية 2030 أبوابًا جديدة لتنويع الاقتصاد واستدامته، فمع أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد المملكة، فإنّ الرؤية عملت على إطلاق الإمكانات الواعدة للقطاعات الاقتصادية كافّة، وتوسيع نطاق الاستثمارات فيها، لتنمي بذلك ثرواتها وتستغل مواردها الطبيعية، إلى جانب تنمية رأس المال البشري وتمكينه.
نمو سريع
يمثل التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية قصة نجاح بدأت بطموحات وضعتها رؤية السعودية 2030، لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يزدهر فيه الجميع عبر عملية إصلاح جذري للسياسات الاقتصادية، واستثمارات إستراتيجية واسعة النطاق.
أحد أبرز أدوات تحقيق هذا التحول الاقتصادي هو توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإستراتيجية والواعدة، مثل الصناعات التحويلية والتقنية والسياحة والطاقة المتجددة، والتعدين واللوجستيات.
بالإضافة إلى ذلك، أولت رؤية السعودية 2030 اهتمامًا كبيرًا بتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم التسهيلات والتمويل للشركات الناشئة والمبتكرة؛ بهدف تعزيز تنافسيتها وقدرتها بالتوسع على المستوى الوطني والعالمي.
ازدهار الاقتصاد غير النفطي
تحقق رؤية السعودية 2030 اقتصادًا مزدهرا من خلال تنويع الاقتصاد، وفتح قطاعات جديدة، وتحفيز محركات النمو، وبرزت هذه الجهود في تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي عاما بعد عام، ليحقق أعلى مستوى تاريخي له في عام 2030.
أدنى تضخم بمجموعة العشرين
في ظل موجة التضخم التي تجتاح العالم، ينعم الاقتصاد السعودي بالاستقرار، محافظًا على معدلات تضخم ضمن الأقل بين دول مجموعة العشرين واقتصادات العالم الأخرى، ويعزى ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستباقية لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، ما يمنح اقتصاد المملكة المرونة في اتخاذ سياسات اقتصادية توسعية تدعم التنمية المستدامة الشاملة، وتنعكس إيجابًا على القطاع الخاص والمجتمع، فينعمون في بيئة اقتصادية ممكنة تساعدهم في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وبدء مشاريعهم.
المملكة بين الدول الأكثر تنافسية
تتويجا للتحول الاقتصادي الناجح، والسياسات والتشريعات التي تطور الاقتصاد وبيئة الأعمال، تقدمت المملكة 7 مراكز، لتصبح في الترتيب الـ 17 في قائمة تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023م (IMD)، الصادر عن مركز التنافسية العالمية، الذي يقيس الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وتخطت في الترتيب اقتصادات عالمية متقدمة، مثل: كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، وغيرها.
قوة صندوق الاستثمارات
باعتبار صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأهم لتنويع الاقتصاد والنهضة بالقطاعات الحيوية، حيث إنه يملك محافظ استثمارية رائدة، تعمل المملكة على توجيه الاستثمارات لتنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية، إذ تنوعت محفظة الصندوق في مجالات واعدة، تتوافر فيها فرص نمو من السياحة إلى الترفيه، إلى التقنية المالية إلى الألعاب والرياضة، وغيرها، وتنامت قدراته الاستثمارية سريعًا ليصبح الصندوق اليوم رائدًا عالميًا لاقتناص الفرص الاقتصادية محليًا وعالميًا.
القطاع اللوجستي
منذ انطلاق الرؤية أخذت المملكة في إطلاق قدرات القطاع اللوجستي، مستثمرة بذلك موقعها الإستراتيجي وإمكاناتها الفريدة، لتصبح مركزًا لوجستيًا رائدًا، وبدأ هذا الاهتمام يؤتي ثمرته، وتتوالى الإنجازات التي تعزز تطور ومكانة المملكة العالمية في القطاع اللوجستي، إذ سجلت المملكة تقدمًا في عدد من المؤشرات اللوجستية، مما يفتح فرصًا أكبر لقطاع واعد يُسهم في جذب الاستثمارات واستحداث الوظائف، ويُحقق تنوعًا اقتصاديًا مستدامًا.
توطين وصلابة التصنيع
تطوير وتوطين الصناعات المحلية من أهم دعامات تنويع الاقتصاد، إلى جانب نقل المعرفة والتقنية وتعزيز الابتكار. وقد تعددت المبادرات وتنوعت في اتساق وتكامل بينها؛ بهدف تعزيز صلابة ونمو التصنيع في المملكة، وتوفير الممكنات لنموه وازدهاره. كما زادت الحكومة من دعمها للمحتوى المحلي الصناعي في المشتريات الحكومية، لتعزيز المنتجات الوطنية، واستحداث قطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي.
تنمية صناعية شاملة
تأتي الصناعات الدوائية ضمن أهم الصناعات التي تعمل المملكة على توطينها. ولتعزيز ذلك، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة ((لايفيرا)) المتخصصة في الصناعة الدوائية، في بادرة مهمة لتمكين نمو القطاع، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الدوائية والأمن الدوائي، لتصبح المملكة وجهة عالمية في الصناعات الدوائية.
كما دشنت 3 مصانع جديدة في قطاع الصناعات الدوائية والأغذية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بهدف توطين الصناعات الدوائية، إلى جانب تلبية الطلب المحلي المتنامي في القطاع الغذائي، بما يساعد على تعزيز الأمن الدوائي والغذائي، وتحفيز صادراتهما.
قطاع التعدين
جعلت رؤية السعودية 2030 من قطاع التعدين هدفا ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد. وخلال الأعوام الماضية، بذلت الجهود لتحقيق ذلك من خلال مبادرات استكشافية متعددة، ولوائح وأنظمة تمهد الطريق لاحتضان الاستثمارات التي تسهم في نهضة القطاع التعديني والصناعيات التعدينية، ما أسفر عن اكتشاف إمكانات كبيرة من المعادن التي ستسهم في ازدهار قطاع التعدين، وتوليد المزيد من الوظائف، وتكثيف الاستكشافات التعدينية، وتمكين القطاع الخاص من الفرص المتوفرة في المجال.
أبرز التطورات الاقتصادية خلال عام:
أعلى مستوى تاريخي للأنشطة غير النفطية:
%50 إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي
%4.7 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية
إسهام الإيرادات غير النفطية في تغطية الميزانية
المحقق = 35%
المستهدف = 28%
النمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ انطلاق الرؤية ((بالمليار ريال)):
2016 = 2.658
2017 = 2.656
2018 = 2.729
2019 = 2.752
2020 = 2.632
2021 = 2.746
2022 = 2.985
2023 = 2.959
%1.6 مستويات التضخم في نهاية 2023
2 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني
3 بين دول مجموعة العشرين من حيث الأداء العام
3 بين دول مجموعة العشرين، والخامسة عالميًا في مؤشر السوق المالية
6 عالميًا في محور الأداء الاقتصادي
34 عالميًا في البنية التحتية
2.81 تريليون ريال الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة مقارنة بتريليوني ريال في عام 2022
93 شركة تأسست في محفظة الصندوق مقارنة بـ71 شركة عام 2022
644 ألف عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي استحدثها الصندوق مقارنة بـ500 ألف فرصة عام 2022
3 مصانع للصناعات الدوائية في مدينة سدير
1- مصنع لأدوية الأورام
2- مصنع للأدوية التخصصية
+277 مليون ريال قيمة استثمارات المصنع
%10 زيادة في تقدير الثروات المعدنية أتت من اكتشافات جديدة لعناصر الأرض النادرة والتي تدخل في الصناعات المتقدمة
+1.5 مليار ريال إيرادات قياسية حققها قطاع التعدين في 2023
+ 277 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية
5 مناطق اقتصادية خاصة
22 منصة للخدمات اللوجستية
2 ساعة الوقت المستغرق للفسح الجمركي
563 رخصة لوجستية
2.355 رخصة تعدينية سارية
تقدم المملكة في القطاع اللوجستي
المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي
من 55
إلى 38
تصنيف Lloyd's List العالمي لمناولة أعداد الحاويات لأكبر 100 ميناء بالعالم
من 24
إلى 16
مؤشر الربط الجوي الدولي وفقًا لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي
من 27
إلى 13

MENAFN05102024000089011017ID1108749850

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