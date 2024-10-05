اختراق طبي.. دواء مبتكر لعلاج ألـزهـايـمـر ينجح في حجب ((نقاط ساخنة)) رئيسية للمرض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الدواء،‭ ‬المسمى RI-AG03 ، كان‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬تراكم‭ ‬بروتينات‭ ‬تاو‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬المعملية‭ ‬ودراسات‭ ‬ذبابة‭ ‬الفاكهة‭!‬

وقال‭ ‬المؤلف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أنتوني‭ ‬أغيديس،‭ ‬وهو‭ ‬زميل‭ ‬أبحاث‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الدكتوراه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لانكستر‭ ‬وباحث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ساوثهامبتون‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬بحثنا‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬ابتكار‭ ‬علاجات‭ ‬يمكنها‭ ‬منع‭ ‬تطور‭ ‬أمراض‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استهداف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المنطقتين‭ ‬الرئيسيتين‭ ‬في‭ ‬بروتين‭ ‬تاو،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التأثير‭ ‬المتزايد‭ ‬للخرف‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬خيارا‭ ‬جديدا‭ ‬مطلوبا‭ ‬بشدة‭ ‬لعلاج‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭ ‬المدمرة‮»‬‭.‬

وتساعد‭ ‬بروتينات‭ ‬تاو‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الهيكل‭ ‬الداخلي‭ ‬للخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭ ‬تتعطل‭ ‬هذه‭ ‬البروتينات،‭ ‬فتتكتل‭ ‬معًا‭ ‬لتكوين‭ ‬تشابكات‭ ‬تسد‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭. ‬وهذا‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬والإشارات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬للبقاء‭.‬

ومع‭ ‬موت‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬تصبح‭ ‬الذاكرة‭ ‬والتفكير‭ ‬والسلوك‭ ‬معوقة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التدهور‭ ‬المعرفي‭ ‬الذي‭ ‬يُرى‭ ‬في‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭.‬

ويقول‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬نقطتين‭ ‬ساخنتين‭ ‬لبروتين‭ ‬تاو‭ ‬حيث‭ ‬يميل‭ ‬هذا‭ ‬التكتل‭ ‬إلى‭ ‬الحدوث‭.‬

وتستهدف‭ ‬العلاجات‭ ‬الحالية‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭ ‬الساخنة،‭ ‬لكن‭ ‬الدواء‭ ‬الجديد‭ ‬يستهدف‭ ‬ويمنع‭ ‬بشكل‭ ‬فريد‭ ‬كليهما‭.‬

وقال‭ ‬أمريتبال‭ ‬مودر‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ساوثهامبتون‭: ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬لدينا‭ ‬دواء‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تثبيط‭ ‬كلتا‭ ‬المنطقتين‭. ‬وتعد‭ ‬آلية‭ ‬الاستهداف‭ ‬المزدوجة‭ ‬هذه‭ ‬مهمة‭ ‬لأنها‭ ‬تعالج‭ ‬كلا‭ ‬المجالين‭ ‬اللذين‭ ‬يحفزان‭ ‬تراكم‭ ‬تاو،‭ ‬ما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لعلاجات‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬للأمراض‭ ‬العصبية‭ ‬التنكسية‭ ‬مثل‭ ‬ألزهايمر‮»‬‭.‬