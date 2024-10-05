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((جوجل)) تصدم صناع المحتوى في مصر

10/5/2024 8:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أحدث‭ ‬قرار‭ ‬شركة‭ ‬جوجل‭ ‬الجديد‭ ‬بشأن‭ ‬تغيير‭ ‬عملة‭ ‬أرباح‭ ‬صناع‭ ‬المحتوى‭ ‬والناشرين‭ ‬على‭ ‬منصاتها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الصدمة‭ ‬لدى‭ ‬سوق‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬ومخاوف‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬العوائد،‭ ‬والاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ‮«‬الشرق‮»‬،‭ ‬أوضح‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬جوجل‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تعمل‭ ‬نحو‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬بالعملات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬ونهج‭ ‬عالمي،‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬فقط‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار،‭ ‬الذي‭ ‬سيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التفعيل‭ ‬بحلول‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬2025،‭ ‬ليس‭ ‬بالجديد‭ ‬وغير‭ ‬موجه‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬المصري،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬جوجل‭ ‬بالفعل‭ ‬تدفع‭ ‬لصناع‭ ‬المحتوى‭ ‬والناشرين‭ ‬بالعملة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وهي‭: ‬تشيلي،‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬اليابان،‭ ‬الأردن،‭ ‬المكسيك،‭ ‬المغرب،‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬النرويج،‭ ‬بيرو،‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬السويد،‭ ‬تركيا،‭ ‬والإمارات،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

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