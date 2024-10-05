((جوجل)) تصدم صناع المحتوى في مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أحدث قرار شركة جوجل الجديد بشأن تغيير عملة أرباح صناع المحتوى والناشرين على منصاتها الإلكترونية من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري حالة من الصدمة لدى سوق صناعة المحتوى في مصر، ومخاوف من التأثير في العوائد، والاحتياجات التمويلية لوسائل الإعلام.
وفي تصريحات لـ«الشرق»، أوضح متحدث باسم جوجل أن الشركة تعمل نحو إجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم، ضمن استراتيجية ونهج عالمي، وليس في مصر فقط.
وأشار إلى أن القرار، الذي سيدخل حيز التفعيل بحلول الأول من مايو 2025، ليس بالجديد وغير موجه بشكل حصري إلى السوق المصري، موضحاً أن جوجل بالفعل تدفع لصناع المحتوى والناشرين بالعملة المحلية في 13 دولة حول العالم وهي: تشيلي، إندونيسيا، اليابان، الأردن، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، جنوب إفريقيا، السويد، تركيا، والإمارات، مع خطط للتوسع في المزيد من البلدان في عام 2025.
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