Sunday, 06 October 2024 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((العربية للطيران)).. تعانق السماء بدون حدود

10/5/2024 7:12:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرئيس التنفيذي في حوار حصري مع «أخبار الخليج» يكشف:

فتح 16 خطا جديدا خلال الأشهر الستة الأولى من العام


أجرى‭ ‬الحوار‭: ‬عبدالمجيد‭ ‬حاجي

كشف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ -‬أول‭ ‬وأكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا ‭ ‬عادل‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬فتحت‭ ‬16‭ ‬خطا‭ ‬جديدا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وأنها‭ ‬تخطط‭ ‬لفتح‭ ‬14‭ ‬خطا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬ومستوى‭ ‬الانضباط‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬المسافرين‭ ‬جعل‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬المحببة‭ ‬لدى‭ ‬المسافرين،‭ ‬وأنهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬يكررون‭ ‬سفرهم‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الناقلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تسلم‭ ‬الشركة‭ ‬6‭ ‬طائرات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لتعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬الوجهات‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬والطلب‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الادوات‭ ‬وعبوات‭ ‬الأطعمة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬قابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحوار‭ ‬الآتي‭:‬

جودة الخدمات ومستوى الانضباط والتعامل مع المسافرين جعل «العربية»

في مصاف شركات الطيران المحببة

تسلم 6 طائرات العام المقبل لتعزيز شبكة الوجهات

جميع الأدوات وعبوات الأطعمة على متن

الطائرة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

‭ ‬ حققت‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحا‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬والنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬حدثنا‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الشركة؟

النتائج‭ ‬جيدة‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بها،‭ ‬والشركة‭ ‬مساهمة‭ ‬عامة‭ ‬ولدينا‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬مستثمر‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وتجارية‭ ‬وبنوك‭ ‬وقطاعات‭ ‬خاصة‭ ‬وأفراد،‭ ‬ولا‭ ‬يزالون‭ ‬يقومون‭ ‬بالتداول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المالي،‭ ‬فواجبنا‭ ‬كإدارة‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬وتوفير‭ ‬أكثر‭ ‬مردود‭ ‬مالي‭ ‬ممكن‭ ‬سنويا‭. ‬

عمل‭ ‬الطيران‭ ‬صعب‭ ‬وفيه‭ ‬تحديات‭ ‬كثيرة‭ ‬وتحدث‭ ‬أمور‭ ‬خارج‭ ‬الإرادة،‭ ‬ولكن‭ ‬الهدف‭ ‬واضح‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الموظفون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والعمل‭ ‬والتدريب‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المردود‭ ‬المالي‭ ‬الجيد‭.‬

استمرت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬خطتها‭ ‬التوسعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الأسطول،‭ ‬وإطلاق‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة،‭ ‬وزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬الرحلات‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭. ‬وبينما‭ ‬نمضي‭ ‬قدماً‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬نواصل‭ ‬التزامنا‭ ‬بدفع‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬المتاحة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭.‬

في‭ ‬رأيكم‭ ‬ما‭ ‬تفسير‭ ‬انخفاض‭ ‬الأرباح‭ ‬7‭%‬‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬المقاعد؟

التغيير‭ ‬الموسمي،‭ ‬حيث‭ ‬العيد‭ ‬والصيف‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭ ‬وهامش‭ ‬الربح‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬وضعه‭ ‬الطبيعي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬أيضاً‭ ‬ازدياد‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل،‭ ‬وفتح‭ ‬الخطوط‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬استثمرنا‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬16‭ ‬خطا‭ ‬جديدا‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وحققنا‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬المقاعد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬يُعد‭ ‬أفضل‭ ‬وذلك‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬الأرباح‭.‬

الشركة‭ ‬حققت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬19‭%‬‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التنافس‭ ‬الشديد؟

مع‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬خطوط‭ ‬الشركة،‭ ‬وعدد‭ ‬المراكز‭ ‬الرئيسية‭ ‬للشركة‭ ‬الأمر‭ ‬يصبح‭ ‬طبيعيا،‭ ‬فكلما‭ ‬زادت‭ ‬خطوط‭ ‬الشركة‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين،‭ ‬واليوم‭ ‬المسافرون‭ ‬عرفوا‭ ‬أن‭ ‬العربية‭ ‬شركة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬لكن‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬والانضباط‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬جودة،‭ ‬لذلك‭ ‬المسافرون‭ ‬أصبحوا‭ ‬يكررون‭ ‬السفر‭ ‬معنا‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬على‭ ‬الطيران‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تفوق‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬على‭ ‬الطيران‭ ‬التقليدي،‭ ‬ومنطقتنا‭ ‬لها‭ ‬خصوصية‭ ‬أنه‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السعر‭ ‬تنافسيا‭ ‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬جيدة‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للطيران،‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬لاكسون‭ ‬جروب‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬مجموعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬باكستان؛‭ ‬إطلاق‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬باكستانية‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬فلاي‭ ‬جناح‮»‬‭. ‬

وشهد‭ ‬المشروع‭ ‬المشترك‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬هدفها‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الوجهات‭ ‬الداخلية‭ ‬والدولية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬باكستان‭. ‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬تطير‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬مطارات‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رحلات‭ ‬دولية‭ ‬تربط‭ ‬باكستان‭ ‬والإمارات‭ ‬وعمان‭ ‬والبحرين‭ ‬ومستقبلا‭ ‬مطارات‭ ‬جديدة‭ ‬أخرى‭.‬

مفاجآت‭ ‬للزبائن‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬كم‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة؟

في‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الجدول‭ ‬الشتوي‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬إلى‭ ‬فيينا‭ ‬ووارسو‭ ‬ ‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬والمالديف‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭.‬

في‭ ‬2025‭ ‬نتوقع‭ ‬تسلم‭ ‬6‭ ‬طائرات‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320‭ ‬و A 321،‭ ‬وتوسعة‭ ‬الخطوط‭ ‬من‭ ‬فلاي‭ ‬جناح‭ ‬من‭ ‬باكستان‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬ومن‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬ومن‭ ‬المغرب‭ ‬باتجاه‭ ‬أوروبا،‭ ‬ومن‭ ‬الشارقة‭ ‬إلى‭ ‬بانكوك‭ ‬وبوكيت‭ ‬وكوالالمبور‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الوجهات‭. ‬

حوالي‭ ‬14‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬2025،‭ ‬وكل‭ ‬محطة‭ ‬تفتح‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التهيئة‭ ‬والتجهيز‭ ‬لها‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تحديدها‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬النهائية‭.‬

كوزمو‭ ‬ترافل،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة،‭ ‬لديها‭ ‬50‭ ‬مكتبا‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والخليج‭ ‬وفي‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مدينة‭ ‬ولها‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والسعودية‭ ‬ومعظم‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬كل‭ ‬وكالات‭ ‬السفر‭ ‬والفنادق‭ ‬وتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬هي‭ ‬حلقات‭ ‬تكمل‭ ‬بعضها‭ ‬بعضا،‭ ‬ففي‭ ‬البحرين‭ ‬مثلا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬شركات‭ ‬السياحة‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬البرامج‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬الأسطول‭ ‬الجديد؟

الطلبية‭ ‬120‭ ‬طائرة‭ ‬لسد‭ ‬احتياجنا‭ ‬دخول‭ ‬أسطول‭ ‬جديد‭ ‬وجميعها‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ a 321‭ ‬نيو،‭ ‬و‭ ‬ a 321‭ ‬و a 321‭ ‬ XLR ‭ ‬وهي‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬تطير‭ ‬8‭.‬5‭ ‬ساعات‭ ‬فيصبح‭ ‬بإمكاننا‭ ‬الطيران‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أوروبا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وآسيا،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬وفرة‭ ‬الوقود،‭ ‬وهذا‭ ‬يساعدنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نربط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬بعضا‭.‬

اليوم‭ ‬نطير‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬فهذه‭ ‬الساعة‭ ‬والنصف‭ ‬تساعدك‭ ‬مثلا‭ ‬للطيران‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬أبعد‭ ‬مثل‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬والطائرات‭ ‬حديثة‭ ‬ذات‭ ‬مواصفات‭ ‬عالية‭ ‬والاستدامة‭ ‬فيها‭ ‬عالية‭ ‬والأمور‭ ‬الترفيهية‭ ‬متاحة‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬والكراسي‭ ‬جديدة‭ ‬ومختلفة‭ ‬وذات‭ ‬سعة‭ ‬أكبر‭.‬

كيف‭ ‬اعتمدت‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬نهج‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭ ‬وتعاملت‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة؟

الاستدامة‭ ‬تعني‭ ‬الاستمرارية؛‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خطة‭ ‬مستمرة‭ ‬للشركة،‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬برنامجا‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬والانتهاء‭ ‬منه،‭ ‬وقد‭ ‬وضعنا‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الأمور‭ ‬اليومية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬المسافرين‭ ‬مثل‭ ‬الورق‭ ‬والبلاستيك،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬كل‭ ‬المواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬قابلة‭ ‬للتدوير‭ ‬فهو‭ ‬برنامج‭ ‬متغير‭ ‬ومستمر،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬جميع‭ ‬الأدوات‭ ‬وعبوات‭ ‬الأطعمة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭.‬

نحن‭ ‬في‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬العملاء‭ ‬يفضلون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران‭ ‬متعاطفة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬مع‭ ‬الاعتبارات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬ملتزمين‭ ‬بتنمية‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخمسين‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للدولة‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬للرقمنة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬البيئية‭.‬

أيضاً‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬الكربون‭ ‬مع‭ ‬الأسطول‭ ‬الجديد‭ ‬وهو‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬المحركات‭ ‬كاملة‭ ‬أثناء‭ ‬التاكسي،‭ ‬والأجنحة‭ ‬الممتدة‭ ‬التي‭ ‬تخفض‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭. ‬

أطلقتم‭ ‬مشروعا‭ ‬اجتماعيا‭ ‬واعدا‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الشارقة‭ ‬الخيرية‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬،‭ ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشروع‭ ‬وأهدافه؟

نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بأنك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬وتقدم،‭ ‬ومع‭ ‬تأسيس‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬كان‭ ‬هدفنا‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬مختلفة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬الظروف‭ ‬بركوب‭ ‬الطائرة،‭ ‬فمع‭ ‬وجود‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬حياة‭ ‬السفر‭ ‬تغيرت‭ ‬كلياً،‭ ‬فمن‭ ‬كان‭ ‬يسافر‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬مرة‭ ‬أصبح‭ ‬يسافر‭ ‬مرتين‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والقصد‭ ‬أن‭ ‬التقارب‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬وأسهل‭.‬

وكانت‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الشارقة‭ ‬الخيرية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الأقل‭ ‬حظاً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأسيس‭ ‬وتطوير‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليمية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬وجهات‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭. ‬

ثقافتنا‭ ‬المؤسسية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬موثوقة‭ ‬وفي‭ ‬متناول‭ ‬فئات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬‭ ‬للمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المستدامة‭ ‬امتداداً‭ ‬لثقافتنا‭ ‬المدفوعة‭ ‬بشغفنا‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتمكين‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬يحلق‭ ‬إليها‭ ‬أسطولنا‭ ‬الحديث‭.‬

التدريب‭ ‬وتهيئة‭ ‬الطيارين‭ ‬والطواقم،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يميز‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬مقارنة‭ ‬ببقية‭ ‬المنافسين؟

في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬نواجه‭ ‬مشكلتين‭ ‬هما‭ ‬البطالة‭ ‬ومعظم‭ ‬المشاكل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تواجهنا‭ ‬سببها‭ ‬البطالة،‭ ‬والمشكلة‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يدرسون‭ ‬يدخلون‭ ‬تخصصات‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬وظيفة‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭.‬

في‭ ‬2008‭ ‬رأينا‭ ‬مدارس‭ ‬تدرس‭ ‬طيارين،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬تدريسا‭ ‬متكاملا،‭ ‬والسبب‭ ‬أن‭ ‬دراسة‭ ‬الطيران‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬جزأين،‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طيارا،‭ ‬وليس‭ ‬موجودا‭ ‬أن‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬طيران،‭ ‬فاحتياجات‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬محدودة،‭ ‬لذلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطيارين‭ ‬عاطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

عملنا‭ ‬أكاديمية‭ ‬لكيفية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة‭ ‬الإيرباص‭ ‬وكيفية‭ ‬طيران‭ ‬الطائرة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الوظيفة‭ ‬حيث‭ ‬تملك‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬أكاديمية‭ ‬ T 3‭ ‬للطيران‭ ‬كمصدر‭ ‬حصري‭ ‬للطيارين‭ ‬المبتدئين‭.‬

يوفر‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬الطيارين‭ ‬المبتدئين‭ ‬كل‭ ‬التدريب‭ ‬اللازم‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والشابات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬طيارين‭ ‬مؤهلين‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320‭.‬

سيكون‭ ‬لدى‭ ‬الطيارين‭ ‬المبتدئين‭ ‬الذين‭ ‬يستوفون‭ ‬معايير‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الفرصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬كمساعد‭ ‬طيار‭ ‬أول‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭. ‬

وأصبحنا‭ ‬نخرج‭ ‬سنوياً‭ ‬60 80‭ ‬طيارا،‭ ‬فالجميع‭ ‬أصبح‭ ‬يستفيد،‭ ‬نحن‭ ‬كشركة‭ ‬وأيضا‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬كليات‭ ‬الهندسة‭.‬

هناك‭ ‬شبكة‭ ‬خليجية‭ ‬للقطارات‭ ‬تربط‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬ما‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬العربية‭ ‬للطيران؟

هذا‭ ‬شيء‭ ‬جيد،‭ ‬اليوم‭ ‬الطيران‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان؛‭ ‬فعالمياً‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬القطارات‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭. ‬

ولكن‭ ‬ليس‭ ‬هنا‭ ‬مربط‭ ‬الفرس،‭ ‬بل‭ ‬وجود‭ ‬قطارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬تربط‭ ‬الناس‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬وأقرب،‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورياً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تنوع‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬النقل‭.‬

ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬كلما‭ ‬وجدت‭ ‬سبل‭ ‬المواصلات‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬أفضل‭ ‬ويخلق‭ ‬حركة‭ ‬إيجابية‭ ‬بين‭ ‬المدن‭ ‬والدول‭.‬

ما‭ ‬قصة‭ ‬نصف‭ ‬المليون‭ ‬مقعد؟‭ ‬

هناك‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬يعملون‭ ‬ليلاً‭ ‬نهاراً‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الأفكار‭ ‬والعروض‭ ‬المتميزة،‭ ‬ونحن‭ ‬وعدنا‭ ‬الزبائن‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادية‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الاساس‭ ‬قررنا‭ ‬أن‭ ‬نعطي‭ ‬الناس‭ ‬عروضا‭ ‬جيدة،‭ ‬وهذا‭ ‬يفيد‭ ‬المسافر‭ ‬ويفيد‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭.‬

فمن‭ ‬الناحية‭ ‬التسويقية‭ ‬يجعلنا‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الزبائن،‭ ‬وهو‭ ‬عرض‭ ‬مبتكر‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬وجهة،‭ ‬ونحن‭ ‬هدفنا‭ ‬ليس‭ ‬ربحيا‭ ‬بل‭ ‬تزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بالفرص‭ ‬للحجز‭ ‬المبكر‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬تنافسية‭.‬

هل‭ ‬هناك‭ ‬نية‭ ‬لزيادة‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬البحرين؟

لدينا‭ ‬3‭ ‬رحلات‭ ‬يومية،‭ ‬والسوق‭ ‬يتحمل‭ ‬رحلة‭ ‬رابعة‭ ‬ولكن‭ ‬رسمياً‭ ‬لم‭ ‬نتقدم‭ ‬بالطلب‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ولكن‭ ‬ندرس‭ ‬فتح‭ ‬خط‭ ‬رابع‭ ‬للبحرين‭.‬

تخريج 60 إلى 80 طيارا مؤهلا سنويا في أكاديمية العربية للطيران


MENAFN05102024000055011008ID1108749730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث