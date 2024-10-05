((العربية للطيران)).. تعانق السماء بدون حدود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فتح 16 خطا جديدا خلال الأشهر الستة الأولى من العام





أجرى‭ ‬الحوار‭: ‬عبدالمجيد‭ ‬حاجي

كشف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ -‬أول‭ ‬وأكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا – ‭ ‬عادل‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬فتحت‭ ‬16‭ ‬خطا‭ ‬جديدا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وأنها‭ ‬تخطط‭ ‬لفتح‭ ‬14‭ ‬خطا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬ومستوى‭ ‬الانضباط‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬المسافرين‭ ‬جعل‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬المحببة‭ ‬لدى‭ ‬المسافرين،‭ ‬وأنهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬يكررون‭ ‬سفرهم‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الناقلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تسلم‭ ‬الشركة‭ ‬6‭ ‬طائرات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لتعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬الوجهات‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الإقبال‭ ‬والطلب‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الادوات‭ ‬وعبوات‭ ‬الأطعمة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬قابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحوار‭ ‬الآتي‭:‬

جودة الخدمات ومستوى الانضباط والتعامل مع المسافرين جعل «العربية»

في مصاف شركات الطيران المحببة

تسلم 6 طائرات العام المقبل لتعزيز شبكة الوجهات

جميع الأدوات وعبوات الأطعمة على متن

الطائرة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

‭ ‬ حققت‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحا‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬والنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬حدثنا‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الشركة؟

النتائج‭ ‬جيدة‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بها،‭ ‬والشركة‭ ‬مساهمة‭ ‬عامة‭ ‬ولدينا‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬مستثمر‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وتجارية‭ ‬وبنوك‭ ‬وقطاعات‭ ‬خاصة‭ ‬وأفراد،‭ ‬ولا‭ ‬يزالون‭ ‬يقومون‭ ‬بالتداول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المالي،‭ ‬فواجبنا‭ ‬كإدارة‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬وتوفير‭ ‬أكثر‭ ‬مردود‭ ‬مالي‭ ‬ممكن‭ ‬سنويا‭. ‬

عمل‭ ‬الطيران‭ ‬صعب‭ ‬وفيه‭ ‬تحديات‭ ‬كثيرة‭ ‬وتحدث‭ ‬أمور‭ ‬خارج‭ ‬الإرادة،‭ ‬ولكن‭ ‬الهدف‭ ‬واضح‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الموظفون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والعمل‭ ‬والتدريب‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المردود‭ ‬المالي‭ ‬الجيد‭.‬

استمرت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬خطتها‭ ‬التوسعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الأسطول،‭ ‬وإطلاق‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة،‭ ‬وزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬الرحلات‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭. ‬وبينما‭ ‬نمضي‭ ‬قدماً‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬نواصل‭ ‬التزامنا‭ ‬بدفع‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬المتاحة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭.‬

في‭ ‬رأيكم‭ ‬ما‭ ‬تفسير‭ ‬انخفاض‭ ‬الأرباح‭ ‬7‭%‬‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬المقاعد؟

التغيير‭ ‬الموسمي،‭ ‬حيث‭ ‬العيد‭ ‬والصيف‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭ ‬وهامش‭ ‬الربح‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬وضعه‭ ‬الطبيعي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬أيضاً‭ ‬ازدياد‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل،‭ ‬وفتح‭ ‬الخطوط‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬استثمرنا‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬16‭ ‬خطا‭ ‬جديدا‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬وحققنا‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬المقاعد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬يُعد‭ ‬أفضل‭ ‬وذلك‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬الأرباح‭.‬

الشركة‭ ‬حققت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬19‭%‬‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التنافس‭ ‬الشديد؟

مع‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬خطوط‭ ‬الشركة،‭ ‬وعدد‭ ‬المراكز‭ ‬الرئيسية‭ ‬للشركة‭ ‬الأمر‭ ‬يصبح‭ ‬طبيعيا،‭ ‬فكلما‭ ‬زادت‭ ‬خطوط‭ ‬الشركة‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين،‭ ‬واليوم‭ ‬المسافرون‭ ‬عرفوا‭ ‬أن‭ ‬العربية‭ ‬شركة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬لكن‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬والانضباط‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬جودة،‭ ‬لذلك‭ ‬المسافرون‭ ‬أصبحوا‭ ‬يكررون‭ ‬السفر‭ ‬معنا‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬على‭ ‬الطيران‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تفوق‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬على‭ ‬الطيران‭ ‬التقليدي،‭ ‬ومنطقتنا‭ ‬لها‭ ‬خصوصية‭ ‬أنه‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السعر‭ ‬تنافسيا‭ ‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬جيدة‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للطيران،‭ ‬ومجموعة‭ ‬‮«‬لاكسون‭ ‬جروب‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬مجموعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬باكستان؛‭ ‬إطلاق‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬باكستانية‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬فلاي‭ ‬جناح‮»‬‭. ‬

وشهد‭ ‬المشروع‭ ‬المشترك‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬هدفها‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الوجهات‭ ‬الداخلية‭ ‬والدولية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬باكستان‭. ‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬تطير‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬مطارات‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رحلات‭ ‬دولية‭ ‬تربط‭ ‬باكستان‭ ‬والإمارات‭ ‬وعمان‭ ‬والبحرين‭ ‬ومستقبلا‭ ‬مطارات‭ ‬جديدة‭ ‬أخرى‭.‬

مفاجآت‭ ‬للزبائن‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬كم‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة؟

في‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الجدول‭ ‬الشتوي‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬إلى‭ ‬فيينا‭ ‬ووارسو‭ ‬ – ‭ ‬بولندا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬والمالديف‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭.‬

في‭ ‬2025‭ ‬نتوقع‭ ‬تسلم‭ ‬6‭ ‬طائرات‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320‭ ‬و A 321،‭ ‬وتوسعة‭ ‬الخطوط‭ ‬من‭ ‬فلاي‭ ‬جناح‭ ‬من‭ ‬باكستان‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬ومن‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬ومن‭ ‬المغرب‭ ‬باتجاه‭ ‬أوروبا،‭ ‬ومن‭ ‬الشارقة‭ ‬إلى‭ ‬بانكوك‭ ‬وبوكيت‭ ‬وكوالالمبور‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الوجهات‭. ‬

حوالي‭ ‬14‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬2025،‭ ‬وكل‭ ‬محطة‭ ‬تفتح‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التهيئة‭ ‬والتجهيز‭ ‬لها‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تحديدها‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬النهائية‭.‬

كوزمو‭ ‬ترافل،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة،‭ ‬لديها‭ ‬50‭ ‬مكتبا‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والخليج‭ ‬وفي‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مدينة‭ ‬ولها‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬والسعودية‭ ‬ومعظم‭ ‬البلدان‭ ‬العربية،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬كل‭ ‬وكالات‭ ‬السفر‭ ‬والفنادق‭ ‬وتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬هي‭ ‬حلقات‭ ‬تكمل‭ ‬بعضها‭ ‬بعضا،‭ ‬ففي‭ ‬البحرين‭ ‬مثلا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬شركات‭ ‬السياحة‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬البرامج‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬الأسطول‭ ‬الجديد؟

الطلبية‭ ‬120‭ ‬طائرة‭ ‬لسد‭ ‬احتياجنا‭ ‬دخول‭ ‬أسطول‭ ‬جديد‭ ‬وجميعها‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ a 321‭ ‬نيو،‭ ‬و‭ ‬ a 321‭ ‬و a 321‭ ‬ XLR ‭ ‬وهي‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬تطير‭ ‬8‭.‬5‭ ‬ساعات‭ ‬فيصبح‭ ‬بإمكاننا‭ ‬الطيران‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أوروبا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وآسيا،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬وفرة‭ ‬الوقود،‭ ‬وهذا‭ ‬يساعدنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نربط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬بعضا‭.‬

اليوم‭ ‬نطير‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬فهذه‭ ‬الساعة‭ ‬والنصف‭ ‬تساعدك‭ ‬مثلا‭ ‬للطيران‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬أبعد‭ ‬مثل‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭. ‬والطائرات‭ ‬حديثة‭ ‬ذات‭ ‬مواصفات‭ ‬عالية‭ ‬والاستدامة‭ ‬فيها‭ ‬عالية‭ ‬والأمور‭ ‬الترفيهية‭ ‬متاحة‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬والكراسي‭ ‬جديدة‭ ‬ومختلفة‭ ‬وذات‭ ‬سعة‭ ‬أكبر‭.‬

كيف‭ ‬اعتمدت‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬نهج‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭ ‬وتعاملت‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة؟

الاستدامة‭ ‬تعني‭ ‬الاستمرارية؛‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خطة‭ ‬مستمرة‭ ‬للشركة،‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬برنامجا‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬والانتهاء‭ ‬منه،‭ ‬وقد‭ ‬وضعنا‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الأمور‭ ‬اليومية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬المسافرين‭ ‬مثل‭ ‬الورق‭ ‬والبلاستيك،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬كل‭ ‬المواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬قابلة‭ ‬للتدوير‭ ‬فهو‭ ‬برنامج‭ ‬متغير‭ ‬ومستمر،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬جميع‭ ‬الأدوات‭ ‬وعبوات‭ ‬الأطعمة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭.‬

نحن‭ ‬في‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬العملاء‭ ‬يفضلون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خدمات‭ ‬الطيران‭ ‬متعاطفة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬مع‭ ‬الاعتبارات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬ملتزمين‭ ‬بتنمية‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخمسين‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للدولة‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬للرقمنة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬البيئية‭.‬

أيضاً‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬الكربون‭ ‬مع‭ ‬الأسطول‭ ‬الجديد‭ ‬وهو‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬المحركات‭ ‬كاملة‭ ‬أثناء‭ ‬التاكسي،‭ ‬والأجنحة‭ ‬الممتدة‭ ‬التي‭ ‬تخفض‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭. ‬

أطلقتم‭ ‬مشروعا‭ ‬اجتماعيا‭ ‬واعدا‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الشارقة‭ ‬الخيرية‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬،‭ ‬حدثنا‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشروع‭ ‬وأهدافه؟

نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بأنك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬وتقدم،‭ ‬ومع‭ ‬تأسيس‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬كان‭ ‬هدفنا‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬مختلفة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬الظروف‭ ‬بركوب‭ ‬الطائرة،‭ ‬فمع‭ ‬وجود‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬حياة‭ ‬السفر‭ ‬تغيرت‭ ‬كلياً،‭ ‬فمن‭ ‬كان‭ ‬يسافر‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬مرة‭ ‬أصبح‭ ‬يسافر‭ ‬مرتين‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والقصد‭ ‬أن‭ ‬التقارب‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬وأسهل‭.‬

وكانت‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الشارقة‭ ‬الخيرية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الأقل‭ ‬حظاً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأسيس‭ ‬وتطوير‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليمية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬وجهات‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭. ‬

ثقافتنا‭ ‬المؤسسية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬موثوقة‭ ‬وفي‭ ‬متناول‭ ‬فئات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬‭ ‬للمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المستدامة‭ ‬امتداداً‭ ‬لثقافتنا‭ ‬المدفوعة‭ ‬بشغفنا‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتمكين‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬يحلق‭ ‬إليها‭ ‬أسطولنا‭ ‬الحديث‭.‬

التدريب‭ ‬وتهيئة‭ ‬الطيارين‭ ‬والطواقم،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يميز‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬مقارنة‭ ‬ببقية‭ ‬المنافسين؟

في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬نواجه‭ ‬مشكلتين‭ ‬هما‭ ‬البطالة‭ ‬ومعظم‭ ‬المشاكل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تواجهنا‭ ‬سببها‭ ‬البطالة،‭ ‬والمشكلة‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يدرسون‭ ‬يدخلون‭ ‬تخصصات‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬وظيفة‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭.‬

في‭ ‬2008‭ ‬رأينا‭ ‬مدارس‭ ‬تدرس‭ ‬طيارين،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬تدريسا‭ ‬متكاملا،‭ ‬والسبب‭ ‬أن‭ ‬دراسة‭ ‬الطيران‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬جزأين،‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طيارا،‭ ‬وليس‭ ‬موجودا‭ ‬أن‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬طيران،‭ ‬فاحتياجات‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬محدودة،‭ ‬لذلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطيارين‭ ‬عاطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

عملنا‭ ‬أكاديمية‭ ‬لكيفية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة‭ ‬الإيرباص‭ ‬وكيفية‭ ‬طيران‭ ‬الطائرة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬الوظيفة‭ ‬حيث‭ ‬تملك‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬أكاديمية‭ ‬ T 3‭ ‬للطيران‭ ‬كمصدر‭ ‬حصري‭ ‬للطيارين‭ ‬المبتدئين‭.‬

يوفر‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬الطيارين‭ ‬المبتدئين‭ ‬كل‭ ‬التدريب‭ ‬اللازم‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والشابات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬طيارين‭ ‬مؤهلين‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320‭.‬

سيكون‭ ‬لدى‭ ‬الطيارين‭ ‬المبتدئين‭ ‬الذين‭ ‬يستوفون‭ ‬معايير‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الفرصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬كمساعد‭ ‬طيار‭ ‬أول‭ ‬عند‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭. ‬

وأصبحنا‭ ‬نخرج‭ ‬سنوياً‭ ‬60 – 80‭ ‬طيارا،‭ ‬فالجميع‭ ‬أصبح‭ ‬يستفيد،‭ ‬نحن‭ ‬كشركة‭ ‬وأيضا‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬كليات‭ ‬الهندسة‭.‬

هناك‭ ‬شبكة‭ ‬خليجية‭ ‬للقطارات‭ ‬تربط‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬ما‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬العربية‭ ‬للطيران؟

هذا‭ ‬شيء‭ ‬جيد،‭ ‬اليوم‭ ‬الطيران‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان؛‭ ‬فعالمياً‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬أرخص‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬القطارات‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭. ‬

ولكن‭ ‬ليس‭ ‬هنا‭ ‬مربط‭ ‬الفرس،‭ ‬بل‭ ‬وجود‭ ‬قطارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬تربط‭ ‬الناس‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬وأقرب،‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورياً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تنوع‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬النقل‭.‬

ومن‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬كلما‭ ‬وجدت‭ ‬سبل‭ ‬المواصلات‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬أفضل‭ ‬ويخلق‭ ‬حركة‭ ‬إيجابية‭ ‬بين‭ ‬المدن‭ ‬والدول‭.‬

ما‭ ‬قصة‭ ‬نصف‭ ‬المليون‭ ‬مقعد؟‭ ‬

هناك‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬يعملون‭ ‬ليلاً‭ ‬نهاراً‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الأفكار‭ ‬والعروض‭ ‬المتميزة،‭ ‬ونحن‭ ‬وعدنا‭ ‬الزبائن‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادية‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الاساس‭ ‬قررنا‭ ‬أن‭ ‬نعطي‭ ‬الناس‭ ‬عروضا‭ ‬جيدة،‭ ‬وهذا‭ ‬يفيد‭ ‬المسافر‭ ‬ويفيد‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭.‬

فمن‭ ‬الناحية‭ ‬التسويقية‭ ‬يجعلنا‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الزبائن،‭ ‬وهو‭ ‬عرض‭ ‬مبتكر‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬وجهة،‭ ‬ونحن‭ ‬هدفنا‭ ‬ليس‭ ‬ربحيا‭ ‬بل‭ ‬تزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بالفرص‭ ‬للحجز‭ ‬المبكر‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬تنافسية‭.‬

هل‭ ‬هناك‭ ‬نية‭ ‬لزيادة‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬البحرين؟

لدينا‭ ‬3‭ ‬رحلات‭ ‬يومية،‭ ‬والسوق‭ ‬يتحمل‭ ‬رحلة‭ ‬رابعة‭ ‬ولكن‭ ‬رسمياً‭ ‬لم‭ ‬نتقدم‭ ‬بالطلب‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ولكن‭ ‬ندرس‭ ‬فتح‭ ‬خط‭ ‬رابع‭ ‬للبحرين‭.‬

تخريج 60 إلى 80 طيارا مؤهلا سنويا في أكاديمية العربية للطيران



