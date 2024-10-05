التايكواندو يضع الظلم التحكيمي وراء ظهره في بطولة العالم للناشئين

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

يبحث لاعبو المنتخب الوطني، اليوم، خلال بطولة العالم للناشئين (عيار 4 نجمات) التي تختتم منافساتها غدا في مدينة تشانشيون بكوريا الجنوبية، عن منصة التتويج لتعويض خسارة زملائهم في المنتخب على مدار أيام البطولة.

ظلم تحكيمي يبعد التايكواندو الداوود عن بطولة العالم للناشئين

ويلعب أسيد نايف ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم، أمام لاعب أستراليا ليو هوليس، وتلعب ميسر الدهامشة ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، أمام انيستا جيلا بيرت، ويلعب زيد الحروب ضمن منافسات وزن تحت 73 كغم، أمام لاعب ألمانيا ماكسميليان سبيك، وتلعب سدين حمزة ضمن منافسات وزن تحت 42 كم، أمام لاعبة كازاخستان انستازيا رايبوتينكو.



وعاد الظلم التحكيمي ليرمي بظلاله على التايكواندو الأردنية في المشاركات العالمية.



وتعرض لاعب المنتخب الوطني جعفر الداوود، أول من أمس، لظلم تحكيمي في الدور ربع النهائي ضمن منافسات وزن تحت 51 كغم، أمام لاعب إيران أمير محمد، وبعدما تقدم جعفر عليه بجولتين، وفي آخر 4 ثوان من المباراة، قامت حكمة الساحة بتخسيره بنتيجة 1-2.



وقال أمين سر اتحاد التايكواندو والناطق الإعلامي فيصل العبداللات لـ"الغد": "هذه القوانين التي يقرها الاتحاد الدولي ظلمت لاعبين كثيرين، ويصعب التنبؤ بحيثيات قرارات الحكام، وشيء وحيد يمكنني قوله هو أن القانون الجديد يظلم اللاعبين، وتم تطبيق القانون الجديد بعد التعديلات، وكانت المخاوف كبيرة من وقوع أخطاء تحكيمية تظلم اللاعبين".



وأضاف: "لطالما تعرض المنتخب الوطني للتايكواندو لظلم تحكيمي في تاريخ مشاركاته العالمية والإقليمية، ونقوم بعقد دورات تحكيمية وإقليمية في الأردن، مخصصة لتعديلات القوانين، كما نطلع لاعبي المنتخبات الوطنية على آخر تعديلات القوانين بشكل دوري، ليكونوا جاهزين خلال مشاركتهم في البطولات العالمية".



وتابع: "نتفاجأ في البطولات العالمية بتعرض لاعبي منتخبنا للظلم، بسبب النظام الجديد والقرارات التحكيمية، وشاهدت ذلك في مباراة لاعب المنتخب الوطني جعفر الداوود أمام اللاعب الإيراني من خلال البث المباشر لبطولة العالم، وكان قرار حكمة المباراة جائرا، ما أدى الى تخسير لاعبنا وتثبيت النتيجة لصالح اللاعب الإيراني، وقام رئيس الوفد بتقديم اعتراض للجنة الحكام في الاتحاد الدولي، وعليه ستتخذ اللجنة القرار المناسب بحق حكمة المباراة".



ولطالما تعرض المنتخب الوطني للتايكواندو لظلم تحكيمي في تاريخ مشاركاته العالمية والإقليمية، ففي بطولة العالم السادسة للناشئين التي أقيمت في مدينة هوشي منه الفيتنامية العام 2006، فقد لاعب المنتخب الوطني أحمد الزامل فرصة نيل الميدالية الذهبية، ليكتفي بالميدالية البرونزية، لوزن تحت 45 كغم بسبب الظلم التحكيمي. وتعرض لاعب المنتخب الوطني عليان غالب في وزن تحت 48 كغم، لظلم تحكيمي في البطولة نفسها عندما منح الكادر التحكيمي منافسه الأفضلية في جولة النقطة الذهبية، بعد التعادل مع لاعب صيني.



وتكرر المشهد في بطولة الفجر في إيران العام 2003 عندما تعرض لاعب المنتخب الوطني جميل الخفش لظلم تحكيمي، وبعد الاعتراض المقدم حينها من الوفد الأردني للجنة الحكام، حصل الخفش على الميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كغم.



وفي "جراند بري روما 2022"، تعرض لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو لظلم كبير، ومنهم اللاعب زيد مصطفى، الذي كان فائزا بنتيجة 17-4 على البطل العالمي البريطاني سيندن في وزن تحت 68 كغم، قبل أن تقوم لجنة الحكام بتخسيره.



كما تعرضت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب في وزن فوق 67 كغم، لظلم تحكيمي بعد فوزها في دور ثمن النهائي على لاعبة كوريا الجنوبية لي دابين 2-0، وبعد إعلان فوزها في المباراة رسميا، تفاجأ الجميع بعد ذلك بإعلان لجنة الحكام فوز اللاعبة الكورية على أبو الرب بالأفضلية.