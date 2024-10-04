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(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تستقر عند المنطقة الخضراء بفعل تقرير التوظيف

10/4/2024 11:33:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 10 (كونا) -- استقرت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بالمنطقة الخضراء بعد أن خفف تقرير التوظيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل في حين يترقب المستثمرون أي تصعيد بالصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز) 13ر51 نقطة أو 09ر0 بالمئة كما قفز مؤشر (ناسداك المركب) 37ر219 نقطة أو 22ر1 بالمئة في حين ارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 16ر341 نقطة أو 81ر0 بالمئة.
وكانت الأسهم قد تراجعت عن أعلى مستوياتها عندما أدرك المستثمرون أن التقرير قلل من احتمال قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار نصف نقطة في نوفمبر المقبل وهو أمر يطالب به المتداولون. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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