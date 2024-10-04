(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تستقر عند المنطقة الخضراء بفعل تقرير التوظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 4 - 10 (كونا) -- استقرت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بالمنطقة الخضراء بعد أن خفف تقرير التوظيف المخاوف بشأن تباطؤ سريع في سوق العمل في حين يترقب المستثمرون أي تصعيد بالصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز) 13ر51 نقطة أو 09ر0 بالمئة كما قفز مؤشر (ناسداك المركب) 37ر219 نقطة أو 22ر1 بالمئة في حين ارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) 16ر341 نقطة أو 81ر0 بالمئة.
وكانت الأسهم قد تراجعت عن أعلى مستوياتها عندما أدرك المستثمرون أن التقرير قلل من احتمال قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار نصف نقطة في نوفمبر المقبل وهو أمر يطالب به المتداولون. (النهاية)
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