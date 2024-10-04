ما السر وراء حرمان كريستيانو جونيور من الهاتف المحمول؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفقا‭ ‬لما‭ ‬أورده‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬موندو‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬أكد‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬رفضه‭ ‬السماح‭ ‬لابنه‭ ‬كريستيانو‭ ‬جونيور‭ ‬باستخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أشتري‭ ‬لابني‭ ‬هاتفا‭ ‬محمولا،‭ ‬أنا‭ ‬رياضي‭ ‬يمتلك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬يسألني‭ ‬المتابعون‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لابني‭ ‬باستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬قائد‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬هو‭: ‬‮«‬في‭ ‬عام‭ (‬2020‭) ‬أنشأ‭ ‬كريستيانو‭ ‬جونيور‭ ‬حسابا‭ ‬سريا‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬وعندما‭ ‬اكتشفت‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬فورا،‭ ‬حذف‭ ‬الحساب،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬ابني‭ ‬هاتفا‭ ‬محمولا،‭ ‬اتخذت‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لأنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬قيمة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد،‭ ‬وأن‭ ‬يتدرب‭ ‬بجدية‭ ‬لتحقيق‭ ‬إمكاناته‭ ‬الكاملة‮»‬‭.‬

وتفاعل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬باعتباره‭ ‬نموذجا‭ ‬إيجابيا‭ ‬لتفادي‭ ‬تواكل‭ ‬الأبناء‭ ‬وتعليمهم‭ ‬اعتمادهم‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭ ‬وعدم‭ ‬تعويدهم‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬عيش‭ ‬باذخ‭ ‬ومضر‭ ‬لتكوينهم‭.‬

ويلعب‭ ‬كريستيانو‭ ‬جونيور‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الناشئين‭ (‬دون‭ ‬15‭ ‬عاما‭) ‬لنادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬