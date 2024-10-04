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شركات صناعة السيارات الألمانية تنتقد فرض رسوم أوروبية على السيارات الصينية

10/4/2024 2:52:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 10 (كونا) -- انتقدت شركات صناعة السيارات الألمانية قرارا اتخذته المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة سيتم بموجبه فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين ابتداء من نوفمبر المقبل.
وناشدت الشركات الألمانية لا سيما مجموعة (فولكس فاغن) ومواطنتها (بي إم دبليو) المفوضية الأوروبية عدم إغلاق باب المفاوضات مع الحكومة الصينية من أجل البحث عن حلول ترضي الطرفين بدلا من فرض الرسوم الجمركية.
وقالت مجموعة (فولكس فاغن) في بيان إنها "تناشد المفوضية الأوروبية والحكومة الصينية مواصلة المفاوضات والتوصل لحل سياسي بناء".
وأضافت المجموعة أن الهدف المشترك للطرفين هو "تجنب فرض رسوم جمركية إضافية ومنح حدوث حرب تجارية".
ووفق المجموعة فإن هناك فرصة حتى دخول القانون في بداية نوفمبر المقبل للتوصل لاتفاق يرضي الطرفين.
وأضافت البيان أن "(فولكس فاغن) ما زالت ترى أن فرض هذه الرسوم هو الحل الخاطئ وأن هذا القانون لن يرفع من قدرات شركات صناعة السيارات الأوروبية على المنافسة" في الأسواق العالمية.
أما مجموعة (بي إم دبليو) فقد قالت في بيان مشابه إن حل الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والصين "يحتاج الآن إلى حل تفاوضي سريع من أجل الحيلولة دون حدوث حرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى خسارة الطرفين".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد صوتت اليوم بأغلبية ضئيلة على فرض الرسوم الجمركية المشار إليها عازية ذلك للدعم الحكومي الذي تقدمه حكومة بكين لشركاتها المختصة في صناعة السيارات الكهربائية الأمر الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي مخالفا لمعايير اقتصاد السوق.
وبينما صوتت 10 دول بينها فرنسا وإيطاليا لمصلحة القرار الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جمركية بنسبة 5ر35 بالمئة عارضته 5 دول على رأسها ألمانيا وامتنعت عن التصويت 12 دولة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت الحالي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بنسبة 10 بالمئة ما يعني أن نسبة هذه الجمارك ستبلغ ابتداء من نوفمبر المقبل 45 بالمئة.
وفي المقابل أعربت الصين عن رفضها "الشديد" الرسوم الجمركية "التعويضية" التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على سياراتها الكهربائية وانتقدت ممارسات التكتل في قضية "مكافحة الدعم" ضد المركبات الصينية واصفة إياها بأنها "حمائية وغير منصفة وغير معقولة".
جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم تعليقا على مسودة القرار النهائي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بهدف فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس سنوات. (النهاية)

ع ن ج / م ن ف




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