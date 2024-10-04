شركات صناعة السيارات الألمانية تنتقد فرض رسوم أوروبية على السيارات الصينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 4 - 10 (كونا) -- انتقدت شركات صناعة السيارات الألمانية قرارا اتخذته المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة سيتم بموجبه فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين ابتداء من نوفمبر المقبل.
وناشدت الشركات الألمانية لا سيما مجموعة (فولكس فاغن) ومواطنتها (بي إم دبليو) المفوضية الأوروبية عدم إغلاق باب المفاوضات مع الحكومة الصينية من أجل البحث عن حلول ترضي الطرفين بدلا من فرض الرسوم الجمركية.
وقالت مجموعة (فولكس فاغن) في بيان إنها "تناشد المفوضية الأوروبية والحكومة الصينية مواصلة المفاوضات والتوصل لحل سياسي
بناء".
وأضافت المجموعة أن الهدف المشترك للطرفين هو "تجنب فرض رسوم جمركية إضافية ومنح حدوث حرب تجارية".
ووفق المجموعة فإن هناك فرصة حتى دخول القانون في بداية نوفمبر المقبل للتوصل لاتفاق يرضي الطرفين.
وأضافت البيان أن "(فولكس فاغن) ما زالت ترى أن فرض هذه الرسوم هو الحل الخاطئ وأن هذا القانون لن يرفع من قدرات شركات صناعة السيارات الأوروبية على المنافسة" في الأسواق العالمية.
أما مجموعة (بي إم دبليو) فقد قالت في بيان مشابه إن حل الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والصين "يحتاج الآن إلى حل تفاوضي سريع من أجل الحيلولة دون حدوث حرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى خسارة الطرفين".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد صوتت اليوم بأغلبية ضئيلة على فرض الرسوم الجمركية المشار إليها عازية ذلك للدعم الحكومي الذي تقدمه حكومة بكين لشركاتها المختصة في صناعة السيارات الكهربائية الأمر الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي مخالفا لمعايير اقتصاد السوق.
وبينما صوتت 10 دول بينها فرنسا وإيطاليا لمصلحة القرار الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جمركية بنسبة 5ر35 بالمئة عارضته 5 دول على رأسها ألمانيا وامتنعت عن التصويت 12 دولة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت الحالي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين بنسبة 10 بالمئة ما يعني أن نسبة هذه الجمارك ستبلغ ابتداء من نوفمبر المقبل 45 بالمئة.
وفي المقابل أعربت الصين عن رفضها "الشديد" الرسوم الجمركية "التعويضية" التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على سياراتها الكهربائية وانتقدت ممارسات التكتل في قضية "مكافحة الدعم" ضد المركبات الصينية واصفة إياها بأنها "حمائية وغير منصفة وغير معقولة".
جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم تعليقا على مسودة القرار النهائي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بهدف فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس سنوات. (النهاية)
ع ن ج / م ن ف
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