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بيانات حكومية تظهر نمو سوق التوظيف وانخفاض البطالة بالولايات المتحدة في سبتمبر

10/4/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء نمو سوق التوظيف وانخفاض البطالة بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بما تجاوز التوقعات بشكل ملحوظ.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن الولايات المتحدة أضافت 254 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي في حين انخفض معدل البطالة إلى 1ر4 بالمئة.
وتجاوزت نتائج تقرير الوظائف لشهر سبتمبر تقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا إضافة الاقتصاد 140 ألف وظيفة مع وصول معدل البطالة إلى 2ر4 بالمئة.
من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذه البيانات معتبرا إياها "أخبارا جيدة للعمال والأسر الأمريكية".
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "لقد خلقنا 16 مليون وظيفة ولا تزال البطالة منخفضة والأجور تنمو بشكل أسرع من الأسعار".
كما أشاد بقوة التفاوض الجماعي لرفع أجور العمال وذلك غداة توصل رابطة عمال الموانئ الدولية (أي ال ايه) إلى اتفاق مبدئي مع التحالف البحري الأمريكي (يو أي ام اكس) لإنهاء إضراب بدأه 50 ألفا من أعضاء النقابة العمالية الثلاثاء الماضي في الموانئ الشرقية وساحل الخليج بالولايات المتحدة.
ويأتي التقرير بعد أسبوعين من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ اعتماده سياسة تشديد نقدية صارمة قبل أكثر من عامين.
وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 بالمئة و5 بالمئة نتيجة لاقتراب معدل التضخم بالولايات المتحدة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. (النهاية)

ر س ر / م ن ف




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