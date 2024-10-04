بيانات حكومية تظهر نمو سوق التوظيف وانخفاض البطالة بالولايات المتحدة في سبتمبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء نمو سوق التوظيف وانخفاض البطالة بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بما تجاوز التوقعات بشكل ملحوظ.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن الولايات المتحدة أضافت 254 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي في حين انخفض معدل البطالة إلى 1ر4 بالمئة.
وتجاوزت نتائج تقرير الوظائف لشهر سبتمبر تقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا إضافة الاقتصاد 140 ألف وظيفة مع وصول معدل البطالة إلى 2ر4 بالمئة.
من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذه البيانات معتبرا إياها "أخبارا جيدة للعمال والأسر الأمريكية".
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "لقد خلقنا 16 مليون وظيفة ولا تزال البطالة منخفضة والأجور تنمو بشكل أسرع من الأسعار".
كما أشاد بقوة التفاوض الجماعي لرفع أجور العمال وذلك غداة توصل رابطة عمال الموانئ الدولية (أي ال ايه) إلى اتفاق مبدئي مع التحالف البحري الأمريكي (يو أي ام اكس) لإنهاء إضراب بدأه 50 ألفا من أعضاء النقابة العمالية الثلاثاء الماضي في الموانئ الشرقية وساحل الخليج بالولايات المتحدة.
ويأتي التقرير بعد أسبوعين من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ اعتماده سياسة تشديد نقدية صارمة قبل أكثر من عامين.
وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 75ر4 بالمئة و5 بالمئة نتيجة لاقتراب معدل التضخم بالولايات المتحدة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. (النهاية)
ر س ر / م ن ف
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