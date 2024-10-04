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الرئيس التركي: رفعنا نسبة الإنتاح المحلي بالصناعات الدفاعية إلى 80 بالمئة

10/4/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 4 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة إن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي بالصناعات الدفاعية إلى 80 بالمئة منذ عام 2002 وأصبحت ضمن أفضل 3 دول في العالم في مجال المسيرات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اردوغان خلال مشاركته في مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا "تكنوفيست" الذي يقام في مطار (شاكر باشا) بولاية أضنة جنوب تركيا.
وأكد أردوغان أن بلاده "أصبحت اليوم تصدر منتجات دفاعية إلى الدول التي كانت ترفض حتى بيعها لأنقرة في السنوات السابقة".
وقال "أصبحنا اليوم نصدر تكنولوجيا الصناعات الدفاعية إلى الدول التي كانت ترفض تزويدنا بها حتى مقابل المال بالأمس" مشيرا إلى أن "مهرجان تكنوفيست دليل واضح على أن التبعية للخارج والاعتماد على الغير ليس مصيرا محتوما على بلادنا".
وفي سياق منفصل وحول عدوان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة أكد أردوغان أنه كلما اقتربت المنطقة من تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام يرتكب الاحتلال الاسرائيلي عملا استفزازيا ينسف المسار.
وأضاف أنه "توجد خطة خبيثة قيد التنفيذ لن تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان ولا ينبغي أن يكون المرء منجما لمعرفة هدفها النهائي".
وشدد على أن "تركيا تعمل باستمرار على تعزيز مقاومتها ضد الهجمات السيبرانية التي ترعاها دول والأنشطة الإرهابية الرقمية". (النهاية)

ا ع س / م م ج



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