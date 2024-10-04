الرئيس التركي: رفعنا نسبة الإنتاح المحلي بالصناعات الدفاعية إلى 80 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 4 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة إن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي بالصناعات الدفاعية إلى 80 بالمئة منذ عام 2002 وأصبحت ضمن أفضل 3 دول في العالم في مجال المسيرات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اردوغان خلال مشاركته في مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا "تكنوفيست" الذي يقام في مطار (شاكر باشا) بولاية أضنة جنوب تركيا.
وأكد أردوغان أن بلاده "أصبحت اليوم تصدر منتجات دفاعية إلى الدول التي كانت ترفض حتى بيعها لأنقرة في السنوات السابقة".
وقال "أصبحنا اليوم نصدر تكنولوجيا
الصناعات الدفاعية إلى الدول التي كانت ترفض تزويدنا بها حتى مقابل المال بالأمس" مشيرا إلى أن "مهرجان تكنوفيست دليل واضح على أن التبعية للخارج والاعتماد على الغير ليس مصيرا محتوما على بلادنا".
وفي سياق منفصل وحول عدوان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة أكد أردوغان أنه كلما اقتربت المنطقة من تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام يرتكب الاحتلال الاسرائيلي عملا استفزازيا ينسف المسار.
وأضاف أنه "توجد خطة خبيثة قيد التنفيذ لن تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان ولا ينبغي أن يكون المرء منجما لمعرفة هدفها النهائي".
وشدد على أن "تركيا تعمل باستمرار على تعزيز مقاومتها ضد الهجمات السيبرانية التي ترعاها دول والأنشطة الإرهابية الرقمية". (النهاية)
ا ع س / م م ج
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