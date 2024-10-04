(الداخلية): ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان ان عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
وأوضحت الإدارة ان هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع.
وأكدت سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات.(النهاية)
ح م د
MENAFN04102024000071011013ID1108747687
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.