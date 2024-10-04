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(الداخلية): ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ

10/4/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هاربا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان ان عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
وأوضحت الإدارة ان هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع.
وأكدت سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات.(النهاية)

ح م د




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